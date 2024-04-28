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陸製造業 PMI 估維持擴張

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國大陸國家統計局將在4月30日公布4月官方製造業PMI及服務業PMI，財新傳媒也將在同日公布4月財新中國製造業PMI數據，外界預期大陸4月製造業PMI可望維持在榮枯線50之上。（ 新華社）
中國大陸國家統計局將在4月30日公布4月官方製造業PMI及服務業PMI，財新傳媒也將在同日公布4月財新中國製造業PMI數據，外界預期大陸4月製造業PMI可望維持在榮枯線50之上。（ 新華社）

中國大陸國家統計局將在4月30日公布4月官方製造業PMI及服務業PMI，財新傳媒也將在同日公布4月財新中國製造業PMI數據，外界預期大陸4月製造業PMI可望維持在榮枯線50之上。

新華社報導，大陸官方製造業PMI在連續五個月收縮後，3月官方製造業PMI升至50.8，其中高技術製造業PMI升至53.9，小型企業PMI為12個月以來首次升至擴張區間，折射大陸經濟發展新動能不斷積蓄，市場發展預期穩中向好，高品質發展扎實推進。

大陸官方製造業PMI
大陸官方製造業PMI

PMI是國際上通用的監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一。3月隨著企業在春節過後加快復工復產，市場活躍度提升，製造業PMI重返50以上的擴張區間。從景氣面看，在調查的21個行業中有15個位於擴張區間，比2月增加十個。

多家外媒認為，製造業PMI高於臨界點，顯示大陸經濟發展企穩回升。新加坡《聯合早報》網站載文說，3月大陸製造業活動出現半年來首次擴張，並創下一年來的新高，表明大陸經濟已找到新的增長引擎。

英國《金融時報》報導稱，這是大陸經濟復甦的積極信號。隨著近期一系列刺激措施開始生效，大陸市場預期繼續向好，《華爾街日報》報導稱，大陸經濟正展現企穩跡象。

PMI 華爾街日報

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