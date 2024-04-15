德訪團大陣仗 盼改善中德經貿

德國總理蕭茲昨帶領德國商務代表團赴中國大陸進行三天訪問，學者分析，德國企業界仍將大陸視為主要市場，渴望與中方合作，而北京如今面臨美日技術封鎖等問題，使得對德國的技術與資本需求比以往更強烈，顯示中德雙方對改善經貿關係皆有需求。也有學者認為，德方此次陣容規模「非同尋常」，蕭茲此行向北京傳遞「去風險不等於脫鉤」訊號，希望雙方在經貿領域深化合作。

美國之音報導，這是蕭茲當選總理後第二次訪中，儘管此訪聚焦經貿合作，但也將涉及當前地緣政治局勢。此行也是去年七月蕭茲領導三黨聯合政府推出首部闡述對中「去風險」政策文件後，首次率團訪中。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，德國企業是中國的主要投資者，並將中國視為主要市場。德國企業相信與中國經濟合作將持續帶來利益；因此德國仍然渴望與中國合作。

報導分析，在後疫情時代恢復並改善中德經貿關係，不僅是德國的需求，也是中國的需求，尤其中國如今面臨美國和日本等國技術封鎖，使得這種需求比以往更強烈。

德國墨卡托中國研究中心首席經濟學家曾林表示，相較其他西方大國，德國對中國來說仍是一個關鍵的、相對開放的技術和資本來源國。德國應利用其在中國經濟發展和對外貿易關係中發揮特殊作用的優勢地位，在此次訪問中推進德國在中國利益，解決德企在中經營面臨的歧視問題。

第一財經引述上海同濟大學德國研究中心副主任伍慧萍分析，儘管當前德國的全球策略有所調整，包括此前提出要降低對中國的依賴性、降低風險等。

但蕭茲此行要向北京傳遞出一訊號，即德國始終希望中方了解德國所謂的「去風險」不等於「脫鉤」，希望在經貿領域深化合作，在全球治理領域能與中方合作解決問題。