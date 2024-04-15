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蕭茲抵重慶 訪中德汽車合資企業

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
德國總理蕭茲（左）昨抵重慶後，造訪德國博世（Bosch）集團與中國大陸慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）
德國總理蕭茲（左）昨抵重慶後，造訪德國博世（Bosch）集團與中國大陸慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，凸顯中德經濟關係緊密。（路透）

德國總理蕭茲昨天抵達中國大陸西部經濟大城重慶，率三名部長和眾多企業家展開三天訪中行程，首站即造訪德企在中國合資公司，傳遞不尋求與北京「經濟脫鉤」訊號。蕭茲還將赴上海和北京，預計十六日與大陸國家主席習近平會面並與國務院總理李強舉行會談。德國之聲報導，中德高層預計將談及俄烏戰爭、台海情勢和貿易議題。

中德經貿關係向來密切，據德國經濟研究所報告，去年德國對中國直接投資總額達一一九億歐元，約台幣四千一百億元，年增百分之四點三。自二○一六年起，中國已連續八年成為德國第一大貿易夥伴。然而，蕭茲此訪正值中歐因電動車、太陽能板等經貿議題緊張之際，中德高層如何因應當前全球經貿及地緣政治問題，受國際關注。

隨同蕭茲訪問的有農業、交通、環境部三位部長，以及西門子、默克、拜耳、賓士和寶馬等企業高層在內的高級代表團。蕭茲昨天抵達重慶後，即造訪德國博世（Bosch）集團與中國大陸慶鈴汽車集團合資成立的博世氫動力系統（重慶）有限公司，還與青年學子討論現代城市規畫。

蕭茲十五日將在上海會見外貿商會代表，參觀同屬德企的聚合物生產商科思創（Covestro）在當地的創新中心。科思創的前身，即拜耳材料科技公司。蕭茲在上海時，還將與同濟大學學生舉行座談。

蕭茲前兩日參訪德企在陸投資重鎮，並分別與重慶市委書記袁家軍、上海市委書記陳吉寧會談後，預計十六日抵達北京，與習近平會見並與李強舉行會談，之後兩國政府官員將參加「中德經濟諮詢委員會」會議。蕭茲在北京最後行程還預定參觀北京七九八藝術區，並在歌德學院會見藝術和社會領域代表。

德國之聲報導，經濟關係和國際危機是蕭茲這次訪問重點。在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家試圖孤立莫斯科，而北京儘管表面中立，仍是克里姆林宮最重要盟友。中國領導人迄今未譴責俄羅斯發動戰爭，而是將衝突歸咎西方。在動身前往中國不久前，蕭茲呼籲北京對俄羅斯入侵烏克蘭採取明確立場。

據報導，中國大陸與台灣的緊張關係預計也是討論議題之一，自俄烏戰爭爆發以來，對北京可能攻台的憂慮增加。中共領導層多次重申不放棄武統選項。

蕭茲出訪前夕還曾與法國總統馬克宏視訊通話，呼籲重新平衡歐盟和中國的貿易關係，討論烏克蘭戰爭對歐洲安全的影響，並強調要刺激歐洲的競爭力。

經貿方面，蕭茲此行將重申德國不尋求與中國經濟脫鉤，但有必要「去風險」。蕭茲行前剛開通TikTok（抖音海外版）帳號並發布首篇貼文，德方是否對北京採取軟硬兩手策略受關注。

北京 蕭茲

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