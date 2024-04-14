陸國務院副總理何立峰赴鄭州看建案 強調保障房地產按時交付

中國大陸房市近年頻繁暴雷，避免建案爛尾、保交樓成為當務之急。據新華社，大陸國務院副總理何立峰13日至14日在鄭州調研房地產工作，包括實地查看多個建案進度，並主持召開座談會，強調要全力保障在建房地產項目按時保質交付，促進大陸房地產市場平穩健康發展。

何立峰是中共總書記習近平倚重的經濟智囊。據新華社，何立峰強調，要進一步認識做好房地產工作的重要性，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，對符合「白名單」要求的合規房地產項目，要積極給予資金支持，做到「應貸盡貸」，保障項目按時建成交付，切實保障購房人的合法權益，穩定預期，促進房地產市場平穩健康發展。

據報導，何立峰在鄭州調研期間，到鄭州市金水區、惠濟區多個在建房地產項目，實地查看項目規劃和建設進度，了解建案建設、融資和銷售等狀況。

何立峰說，大陸房地產市場供需關係已發生重大變化，要加速建構房地產發展新模式，抓好保障性住宅、城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施「三大工程」建設，抓緊解決城市房地產融資協調機制落實的「堵點卡點」，加強在建工程監管，保障專案融資，確保建設品質及按時交付。要健全合規房地產項目「白名單」制度，「能進盡進」。

他說，對納入「白名單」的項目，金融機構要優化貸款核准發放流程，加快放款速度，支持工程建設完工。對暫不符合「白名單」要求的項目，抓緊拿出有針對性的解決方案。對開發貸款和預售房款，要優化帳戶管理和資金監管，確保封閉運行，嚴防違規挪用。

何立峰要求，大陸中央有關部門要抓緊完善相關政策，加強協調指導。 城市政府要用好房地產調控自主權，因地制宜調整優化房地產政策。 金融機構要實際落實相關政策，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求。房地產企業要落實防風險、保交付的應盡責任，加速發展模式轉型，努力實現高品質發展。