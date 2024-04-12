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中國購屋者買房一年補貼沒進帳 官方冷回耐心等

中央社／ 台北12日電
近來中國購屋者紛紛上網投訴，買房已一年但購房補貼遲未進帳，有關單位僅表示請耐心等待，但專家呼籲不能失信於購房者，否則將損及公信力和青年購房的信心。（中新社）
近來中國購屋者紛紛上網投訴，買房已一年但購房補貼遲未進帳，有關單位僅表示請耐心等待，但專家呼籲不能失信於購房者，否則將損及公信力和青年購房的信心。（中新社）

近來中國購屋者紛紛上網投訴，買房已一年但購房補貼遲未進帳，有關單位僅表示請耐心等待，但專家呼籲不能失信於購房者，否則將損及公信力和青年購房的信心。

中國媒體澎湃新聞今天報導，包括山東淄博市、河南省商丘市與新鄭市和開封市等地的購屋者紛紛上網留言稱，購屋補貼未及時核發，有些人已苦等半年、8個月甚至一年。

更有購屋者稱，自己2021年買房的購房補貼至今還沒到手。

對於民眾的抱怨，有關單位的回覆包括：「要等財務撥款，沒有具體時間，只能等」、「待政府購屋補貼款到位後由相關部門發放，請耐心等待」、「待資金調配到位後，盡快發放」等。

易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，有些城市盲目跟進實施購屋補貼政策，對財政狀況預估不到位，或者補貼流程較慢，甚至沒有明確時間表，導致購屋者催促，有關單位應透過公開管道打消購屋者的顧慮。

他說：「寧可鼓勵企業讓利，也不能失信於購屋者，影響政府的公信力和年輕人的購屋信心。」

中原地產首席分析師張大偉表示，地方政府推購屋補貼之舉並非良策，若是「事前補」即可當首付使用，但此舉涉嫌違法，因依法「購屋者的首付必須要是自有資金」；「事後補」又容易出現錢不到位的問題。

他說，目前部分城市地區已陸續出現購屋補貼兌現難、發放不及時。購屋補貼有兩種尷尬情況，分別是購屋補貼金額少，對於促成消費者購屋行為意義不大，何況目前地方財政壓力偏大。

張大偉表示，若是購房補貼金額高，又容易產生變相做高房價、首付造假。

中國房市持續萎靡，為刺激買氣，各地相繼公告發購屋補貼，其中若干地方結合鼓勵生育政策，推出成家新房的補貼措施。

消費者 總監 財務

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