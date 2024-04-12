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大陸3月出口大減7.5% 進口減1.9% 均遜預期
大陸海關總署公布3月進出口數據，按美元計算，3月進出口總額、出口以及進口總額分別為5008.1億美元、2796.8億美元以及2211.3億美元，均較去年同期出現衰退，年減幅分別為5.1％、7.5％以及1.9％。
按美元計，今年第1季進出口總額、出口以及進口總額分別為1.4313兆美元、8075億美元以及6238.4億美元，均較去年同期成長1.5％。
3月貿易帳順差585.5億美元，第一季貿易順差1836.6億美元。
大陸海關總署表示，當前國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰，這些都將給大陸外貿帶來更大考驗。
展望第2季，海關總署指出，地緣政治緊張局勢和貿易保護主義等不利因素仍存，給外貿帶來一定困難和挑戰，但當前外貿發展也有不少有利因素，全球貿易正呈現出趨穩改善的跡象，預計第2季大陸進出口持續向好，上半年基本保持在增長通道。
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