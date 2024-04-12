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陸海關總署：大陸第一季進出口規模歷史同期首次突破10兆元

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國新辦就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況。 中國網
大陸國新辦就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況。 中國網

大陸國務院新聞辦公室下午就大陸2024年第一季進出口狀況舉行發表會，大陸海關總署副署長王令浚通報今年第一季外貿進出口狀況時表示，第一季進出口規模歷史同期首次突破10兆元，並創進出口成長6季以來新高。根據海關統計，一季度貨物貿易進出口總值10.17兆元人民幣，年比成長5%。其中，出口5.74兆元，成長4.9%；進口4.43兆元，成長5%；出口及進口分別較去年四季加速4.1個、2.3個百分點。

他表示，今年一季度，經濟運作持續回升向好，外貿發展品質穩定提升、進出口規模再上新台階。具體分析，主要有五個面向的特徵

除了前述第一個特徵及數據，他表示，第二是對共建「一帶一路」國家、其他金磚國家進出口成長率均高於整體。一季度對共建「一帶一路」國家進出口4.82兆元，成長5.5%，佔進出口總值的47.4%，較去年同期提升0.2個百分點。

其中，對東協進出口1.6兆元，成長6.4%。同期，對其他9個金磚國家進出口1.49兆元，成長11.3%，佔14.7%。此外，對歐盟、美國、韓國和日本分別進出口1.27兆、1.07兆、5,354.8億、5,182億元，合計佔33.4%。

他表示，第三是民營企業進出口維持兩位數成長。一季度，民營企業進出口5.53兆元，成長10.7%，佔進出口總值的54.3%，半壁江山。同期，外商投資企業進出口2.97兆元，佔29.3%；國營企業進出口1.64兆元，佔16.1%。

第四 機電產品和勞密產品出口動能良好。王令浚表示，一季度，機電產品出口3.39兆元，成長6.8%，占出口總值的59.2%；其中，電腦及其零件、汽車、船舶分別成長8.6%、21.7%、113.1%。同期，勞力密集型產品出口9,757.2億元，成長9.1%；其中，紡織服飾、塑膠製品、家具及其零件分別成長5.4%、14%、23.5%。

他說，第五是大宗商品和民生消費品進口穩步擴大。一季度，能源、金屬礦砂、糧食等大宗商品進口量增加6.2%。其中，原油、天然氣和煤炭等能源產品2.86億噸，增加8%；鐵、鋁等金屬礦砂3.74億噸，增加5%；糧食3,841.6萬噸，增加5.1%。同期，機電產品進口成長9.6%，其中電子元件進口成長13%。此外，紡織服裝、乾鮮瓜果及堅果進口量分別成長12.6%、18%。

王令浚說，總的來看，第一季中國外貿開局有力、起勢良好，為實現全年「質升量穩」目標打下堅實基礎。目前，國際環境發生深刻變化，世界經濟發展面臨許多嚴峻挑戰，這些都將為我國外貿帶來更大的考驗。但同時更要看到的是，我國經濟基本面持續向好，外貿的綜合競爭優勢更鞏固，進出口持續向好有堅實支撐。

海關 特徵

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