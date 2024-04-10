陸進博會 參展企業逾600家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國際進口博覽局副局長吳政平8日透露，截至目前，第七屆中國國際進口博覽會（進博會）簽約面積已超24萬平方公尺，簽約企業數量超過600家，包括200多家世界500強和龍頭企業。

中新社報導，當天，第七屆中國國際進口博覽會汽車展區、技術裝備展區交流推介會在上海舉辦。

吳政平在推介會上說，新能源汽車、資訊技術、人工智慧、高端製造與工業互聯網等產業，是支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業。進博會高度重視這些產業的展陳規畫，自第三屆進博會起，先後在汽車、技術裝備展區設置智慧出行、人工智慧、綠色低碳等專區，「會飛的汽車」「會打乒乓球的機器人」「全球首款量產的3奈米晶片」等一批科技含量高、創新理念優、產業前瞻性強的產品技術得以集中展示，加速了跨國企業最新創新成果進入中國大陸市場，也為大陸產業的轉型升級提供了引領和借鑒。

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