景氣在加快恢復！3月財新中國服務業PMI為52.7上升0.2

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財新傳媒3日公布，3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較2月上升0.2，顯示服務業景氣在加快恢復，這也是財新中國服務業PMI連續15個月位於榮枯線50之上的擴張區間，服務業經濟活動持續擴張。

財新網報導，此前公布的3月財新中國製造業PMI上升0.2至51.1，已連續五個月位於擴張區間，創2023年3月以來新高，顯示兩大行業景氣度雙雙提升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月中國製造業和服務業供需擴張速度略有加快，出口向好，市場維持樂觀情緒。不過，就業仍有收縮，投入和產出價格徘徊在榮枯線附近，顯示需求仍不夠強勁。今年前兩個月各項資料全面好於預期，財新中國製造業PMI連續五個月維持在榮枯線以上，兩者相互印證，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。

王喆分析，經濟發展的不利因素和不確定性仍然偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水平持續低迷，內外部需求還需進一步提振，今年初一系列穩增長政策效果正逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，全年經濟增長目標亦頗為進取，加力、提質、增效的總體政策還應保持一貫性和連續性。

3月財新中國服務業PMI分項資料顯示，服務業供需擴張略有提速。3月服務業經營活動指數和新訂單指數均連續第15個月高於榮枯線。外部經濟環境亦有改善，服務業出口保持增長，新出口訂單指數連續第七個月位於擴張區間，是2023年7月以來新高。

市場供需改善未能增加服務業企業的員工使用量，企業減員增效動力較強，服務業就業繼續下降。3月服務業就業指數連續第二個月位於榮枯線以下，但收縮幅度收窄。服務業企業有充足產能消化積壓訂單，服務業積壓工作指數連續第二個月位於收縮區間。