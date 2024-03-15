英特爾供晶片 引爆爭議

美國前總統川普執政時期，英特爾（Intel）獲得可供應華為晶片的執照，至今仍持續向華為銷售價值數億美元的晶片。然而，這也讓英特爾遭到美國共和黨議員的施壓，認為要「立即」吊銷英特爾所獲許可。而超微（AMD）則抗議，自己不能像英特爾一樣給華為供貨，政府此一作法非常不公。

路透報導，2019年，川普曾制裁華為並將其列入貿易黑名單，不過在卸任前卻讓美國商務部特別准許部分美國供應商向華為銷售特定商品，允許英特爾向華為銷售CPU，卻沒有包括超微。

對此，超微提出抗議，稱政府不願發放執照讓該其銷售與英特爾類似晶片給華為的作法，非常不公平。

英特爾執照預計今年稍晚將到期，但在共和黨議員施壓下，目前多方都認為英特爾的執照到期後將無法再獲更新。Canalys分析師Emma Xu稱，華為筆記型電腦使用的大部分CPU仍然來自英特爾，因此對它任何的限制都將使華為相關產品面臨相當大挑戰。

市調公司GfK統計，去年上半年，採用超微CPU的華為筆電占比已從2020年的47.1%降至9.3%；內建英特爾CPU的華為筆電占比則從52.9%上升至90.7%。這一差距也導致超微、英特爾自去年初的華為相關營收差異擴大5.12億美元。