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阿里投資南韓 三年砸347億

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
韓聯社表示，阿里巴巴集團計劃三年投資11億美元，拓展南韓市場。（新華社）
韓聯社表示，阿里巴巴集團計劃三年投資11億美元，拓展南韓市場。（新華社）

大陸電商巨頭阿里巴巴集團將進一步朝海外尋找更多可能性。韓媒指出，阿里巴巴集團計劃，未來三年內將在南韓投資11億美元（約新台幣347億元），用以建設物流中心，以及拓展業務等。此外，消息並指，預料阿里在南韓將透過一系列投資，有望創造逾3,000個職缺。

韓聯社報導，作為投資計劃的一部分，阿里今年將先斥資2億美元建設一座18萬平方公尺的綜合物流中心，這將是韓國最大的單體設施之一。

同時，阿里巴巴亦將投資1億美元，協助南韓中小企業向海外銷售產品。

科技網站《IT之家》指出，具體來看，阿里計劃在6月建立一個採購中心以發掘優秀的韓國產品，並開闢一個全球銷售管道，作為出口平台。

除阿里全球速賣通之外，阿里巴巴還計劃在旗下的多個電子商務平台上銷售韓國產品，例如東南亞的「Lazada」和西班牙語市場的「Miravia」，其目標是在三年內支持五萬家南韓中小企業實現全球出口。

不僅如此，阿里巴巴還計劃投資約1,000億韓元，幫助加強南韓的消費者保護，例如開設擁有300名專業諮詢師的客戶服務中心，從而積極應對消費者的投訴。

阿里巴巴相關人士回應稱，「目前還不能透露具體計劃，但我們將繼續擴大在韓投資。從長遠來看，我們將與當地賣家合作，保護消費者並幫助中小企業進入全球市場。」

數據顯示，在南韓的阿里全球速賣通用戶數從2022年的336萬增加到今年2月的718萬，增加了一倍多。

目前，南韓監管機構正在加強對部分大陸的線上購物平台監管。財聯社指出，近日，南韓數據保護監管機構在調查全球速賣通和拼多多旗下Temu等海外電子商務平台對消費者數據的處理情況。

本月稍早，南韓反壟斷監管機構對全球速賣通進行現場檢查，懷疑電子商務平台違反了消費者保護義務。

此前，美國之音曾報導，大陸電商全球速賣通、Temu等平台在韓國大舉擴張，憑藉低價策略搶攻市場，對當地市場造成威脅。

南韓 消費者

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