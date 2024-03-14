阿里計畫三年投11億美元 在韓國建綜合物流中心

大陸電商市場競爭白熱化，大陸電商巨頭阿里巴巴集團將進一步朝海外尋找海外更多可能性。韓媒指出，阿里巴巴集團計劃，未來三年內將在南韓投資11億美元（約合新台幣346.67億元），用以建設物流中心，以及拓展業務等。此外，消息再指，預料阿里在南韓將通過一系列投資，期內有望創造逾3,000個職缺。

韓聯社報導，從阿里巴巴的商業策略文件中可見，阿里巴巴接下來三年將在南韓投資11億美元。據悉，阿里巴巴預計這項投資將在三年內創造3,000個直接和間接的就業機會。

而作為投資計劃的一部分，阿里計劃今年先斥資2億美元建設一座18萬平方公尺的綜合物流中心，這將是韓國最大的單體設施之一。同時，阿里巴巴亦將計畫投資1億美元協助南韓中小企業向海外銷售產品。

IT之家指出，具體來看，阿里計劃在6月建立一個採購中心以發掘優秀的韓國產品，並開闢一個全球銷售管道，作為出口平台。除阿里全球速賣通之外，阿里巴巴還計劃在旗下的多個電子商務平台上銷售韓國產品，例如東南亞的「Lazada」和西班牙語市場的「Miravia」，其目標是在三年內支持5萬家南韓中小企業實現全球出口。

不僅如此，阿里巴巴還計畫投資約1,000億韓圓，幫助加強南韓的消費者保護，例如開設擁有300名專業諮詢師的客戶服務中心，從而積極應對消費者的投訴。

阿里巴巴相關人士回應稱，「目前還不能透露具體計劃，但我們將繼續擴大在韓投資。從長遠來看，我們將與當地賣家合作，保護消費者並幫助中小企業進入全球市場。」

數據顯示，在南韓的阿里全球速賣通用戶數從2022年的336萬增加到今年2月的718萬，增加了一倍多。據悉，目前，南韓監管機構正在加強對部分大陸的線上購物平台監管。

對此，財聯社指出，近日，韓南資料保護監管機構在調查全球速賣通和拼多多旗下Temu等海外電子商務平台對消費者資料的處理情況。在本月稍早，南韓反壟斷監管機構對全球速賣通進行現場檢查，懷疑電子商務平台違反了消費者保護義務。

而南韓消費者聯盟（Consumers Union of Korea）2023年收到對全球速賣通的投訴數量大幅增加，從2022年的93起增至465起。這些投訴涉及送貨錯誤、取消訂單以及缺乏送貨資訊等問題。

此前，美國之音曾報導，大陸電商全球速賣通、Temu等平台在韓國大舉擴張，憑藉低價策略搶攻市場，對當地市場造成威脅。韓國淑明女子大學工商管理系教授徐鏞求曾指，上述平台的商業模式對當地企業不公，但又難以監管。當前南韓的監管環境下形成了一個「不公平的競技場」，未來南韓中小進口企業恐會大量倒閉。