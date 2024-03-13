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大陸證監會：嚴把IPO入口關 加強機構監管

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸證監會13日指出，要把防風險當作首要任務，並且抓緊規劃嚴把IPO入口關、加強上市公司及證券基金期貨機構監管等方面的政策措施。（新華社）
大陸證監會13日指出，要把防風險當作首要任務，並且抓緊規劃嚴把IPO入口關、加強上市公司及證券基金期貨機構監管等方面的政策措施。（新華社）

大陸地方債務、金融風險不停。大陸證監會13日召開會議指出，要依法從嚴監管市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關、加強上市公司及證券基金期貨機構監理等方面的政策措施，健全監理執法制度機制，強化監理問責，堅決打擊財務造假、詐欺發行、操縱市場、內線交易等違法違規行為，實際保護投資人特別是中小投資者合法權益。

據中證監網站消息，大陸證監會主席吳清13日主持召開擴大會議。會議提出，要牢牢把握防風險強監管促高質量發展的主線，統籌推進今年各項工作。

會議指出，要把防風險當作首要任務，突顯穩字當頭，強化底線思維、極限思維，綜合施策，增強資本市場內在穩定性，全力維持市場順利運作。持續抓好重點領域風險防範化解，妥處存量、嚴防增量。

再來，會議提到，要依法從嚴監理市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關、加強上市公司及證券基金期貨機構監管等方面的政策措施，健全監理執法制度機制，強化監理問責，堅決打擊財務造假、詐欺發行、操縱市場、內線交易等違法違規行為，切實保護投資人特別是中小投資者合法權益。

會議再指，要堅持透過深化改革強本強基，尊重規律、尊重規則，更好發揮資本市場功能，有力服務經濟回升向好和高質量發展。

會議強調，要依紀從嚴管理隊伍，堅持刀刃向內、自我革命，強化主體責任落實，馳而不息縱深推進證監會系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，全力打造政治過硬、能力過硬、作風過硬的監管鐵軍。

內線交易 財務 金融風險

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