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陸運動品牌李寧將私有化？ 今股價一度升逾兩成

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透引述消息人士指出，大陸運動品牌「李寧」主席李寧考慮將公司私有化。圖／取自李寧微博
路透引述消息人士指出，大陸運動品牌「李寧」主席李寧考慮將公司私有化。圖／取自李寧微博

外媒報導，大陸運動品牌「李寧」主席李寧考慮將公司私有化。消息一出，李寧股價受激勵12日午後抽升，並一度觸發市調機制，該股曾升逾兩成至24.55港元，但其後升幅大為收窄，截至15時30分前，李寧股價為22.45港元/股，12日最低價為20.25港元/股。總成交量為1.2億股，總成交量為27.07億港元。

路透指出，市場消息稱，有多位知情人士表示，大陸億萬富翁企業家、前奧運冠軍李寧正考慮將同名運動服飾公司私有化。李寧考慮領導一個財團收購香港上市的李寧有限公司，從而開啟新的篇章。

當中兩名知情人士再指，李寧已與包括TPG、PAG和高瓴資本在內的多家全球和地區性私募股權公司接洽，詢問前述公司是否有興趣加入為投資者。惟有關私有化討論尚處於早期階段，尚未確定交易細節。

報導提到，李寧對此回覆表示，目前尚未收到任何此事資訊；而TPG、PAG和高瓴資本則拒絕置評。

同花順財經指出，目前，李寧最大股東為非凡中國控股有限公司，持股比例10.29%，最終控制人為李寧、李麒麟。

另，據李寧財報顯示，2023年上半年，李寧公司營收上升13.0%至人民弊140.19億元；經營現金淨流入上升22.7%至人民幣19.42億元；毛利率為48.8%，淨利率為15.1%，權益持有人應佔淨溢利為人民幣21.21億元。其中，線下零售門市營收年增率為22.3%；電子商務通路收入維持穩定年增1.7%；特許經銷商訂購量增加，營收年增13.9%。

值得注意的是，3月5日，李寧公司遭富達減持563萬股，套現1.12億港元。

從香港交易所股權公開資料顯示，富達投資（Fidelity Investments）於3月5日在場內減持李寧共563萬股，每股平均價19.9425港元，涉資逾1.12億港元，富達投資持股由7.11%降至6.89%。

據悉，李寧公司主要經營李寧品牌專業及休閒運動鞋、服飾、器材及配件產品業務。而李寧本人，現年61歲，曾為前奧運冠軍，於1988年退役，而後幾年後創立李寧公司。

李寧公司於2004年6月在香港成功上市，是第一家在港股上市的中國內地體育用品企業。該公司2023年中期報告顯示，李寧持有公司略超過10%的股份。

李寧 運動 香港

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