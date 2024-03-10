陸央行：提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率

為強化金融市場功能並防範化解金融風險，中國人民銀行（大陸央行）10日發表文章表示，將加強金融市場宏觀審慎管理和金融基礎設施統籌監管，提升金融市場穩健性和貨幣政策傳導效率。

據人行官方微信公眾號消息，中國人民銀行金融市場司以《加速建設中國特色現代金融市場體系提升服務實體經濟效率》為題發表文章指，為了加強金融市場建設，深化市場功能與強化市場規則，首先要加強金融市場制度建設；再來，提升金融市場活躍度與流動性，並且要強化重要金融基礎設施統籌監理，以及推動健全金融市場法制。

文章進一步稱，為貫徹落實金融工作會議精神，研究起草《公司債管理條例》，推動修訂《票據法》。加強銀行間市場自律管理、行政監理、統一執法工作有效銜接，堅持對市場違法違規行為「零容忍」。

另外，針對推動金融市場高水準對外開放，提升大陸債券市場的國際影響力與競爭力，文章提到，要促進大陸與全球市場有序聯通，優化境外機構投資環境，還有穩定擴大製度型開放。

文章寫到，要推動大陸債券市場發行交易、登記結算、評等、稅等各項規則制度與國際接軌，不斷提升境外投資人入市投資便利性。大陸債券先後納入彭博巴克萊、摩根大通、富時羅素三大國際債券指數。截至2024年1月底，境外投資人已連續12個月淨買進大陸債券，累計淨買進超過人民幣1.8兆元。

此外，在防範化解金融風險及維護金融市場穩健運行方面，文章表示，要健全市場化、法治化違約處置機制，豐富市場投資者風險管理手段，以及強化金融市場監測預警和處置機制。

文章補充，要豐富展期、置換、回購等市場化違約處置手段，暢通司法救濟管道，提高市場違約處置效率，並且要探索建立金融市場機構投資人糾紛調解中心，加強市場投資人保護，引導市場風險有序出清。

而就健全貨幣、債券、黃金、外匯、票據等各子市場風險監控及預警機制，文章提到，要強化大陸國營企業債券風險監測預警各項工作，做好國營企業債券風險聯防聯控。穩定房地產債券融資，穩健化解城投企業債券風險。債券市場整體維持穩健，債券違約率維持較低水準。

人行表示，下一步，將持續深化金融市場改革開放發展，持續改善金融市場結構與產品體系，強化金融市場功能，強化金融市場宏觀審慎管理及金融基礎設施統籌監管，提升金融市場穩健性與貨幣政策傳導效率，加速建構具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融市場體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。