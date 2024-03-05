香港銀行在陸業務恐受阻

中國大陸工信部去年發布關於行動互聯網應用程式備案的通知，所有手機應用程式（App）自4月1日起須按規定完成備案手續，方能於大陸App商店上架。港媒指出，此舉或將影響香港金融機構服務跨境的大陸客戶。鑑於履行備案須取得大陸金融許可證，而部分依賴App為客戶提供服務的銀行，若未獲許可證恐面臨App下架及跨境業務受阻。

星島日報報導，隨著4月將至，市場人士指出，跨境大陸客戶為香港金融機構的重要客源，但在新規之下，往後香港金融機構對吸納陸客及服務現有陸客或將受影響，尤其又以依賴手機App提供服務的金融機構（虛擬銀行）影響更大，其中，影響涉及陸客於境內使用港銀App完成開戶及進行交易，又或會影響在大陸居住的港人使用港銀App。

市場人士表示，儘管大陸的應用程式商店上架要求適用於所有App，而非針對金融機構App，但金融機構要履行備案要求須先取得大陸金融許可證。然而，有些港銀申請大陸金融許可證時不是無回音就是未獲批。

對此，港銀公會已代表業界去信北京當局反映，期望有進一步指引。香港身兼大陸全國人大代表的金融界立法會議員陳振英亦稱，由於金融許可證僅發給在大陸經營的金融機構，要取得許可證並非易事。他指，會向人大提案並建議解決方案。