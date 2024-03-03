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政協委員喊大陸經濟增長 劉結一指克服內部困難：經濟前景光明

聯合報／ 記者黃雅慧、廖士峰／北京即時報導
大陸全國政協副秘書長劉結一3日宣布，今年政協會議會期6天。（記者廖士鋒／攝影）
大陸全國政協副秘書長劉結一3日宣布，今年政協會議會期6天。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國政協十四屆二次會議記者會3日舉行，針對外界最關注的經濟問題，大陸全國政協發言人劉結一回應表示，政協委員們認為大陸頂住外部壓力，克服內部困難，經濟總體回升向好。展望未來，經濟韌性強、潛力大、活力足，且推動高質量發展有良好基礎與有利條件，經濟前景光明。

劉結一說，這幾天很多政協委員從各地來參加會議，大家見面聊天都有一個共同的感受，就是春節假期出遊熱、消費旺、年味濃。冰雪哈爾濱、古城喀什和許多城市精彩紛呈、人潮湧動。

他引述大陸文旅局數據指出，大陸全國國內旅遊出遊人次年增34.3%，大陸國內遊客出遊總花費年增增長47.3%，出遊人次與花費都有大幅增長，並創歷史新高。

他指出，上述現象從側面可以呈現，民眾提升生活品質的消費需求蘊含巨大潛力，是拉動經濟發展的強勁動力。備受委員們關注。

劉結一並提到政協在經濟發展上做了三項工作：一是一是密切跟蹤研究經濟形勢，每季舉行一次宏觀經濟形勢分析座談會，圍繞經濟平穩運行，及財政、貨幣、就業政策和熱點經濟問題深入協商議政，為穩定市場預期，提振發展信心建言獻策；

二是圍繞民眾關切協商議政，比如推動金融高質量發展、促進房地產市場平穩健康發展召開雙周協商座談會；

三是圍繞突出問題調查研究，為解決經濟發展中的難點堵點痛點獻計獻策。促進民營經濟高質量發展、聚焦防範化解中小金融機構風險與開展「優化外商投資環境」民主監督性調研等。

此外，在民眾關注的就業問題上，劉結一指出，大陸全國政協積極圍繞穩定和促進就業開展工作，包括分析就業趨勢，從促進大學畢業生充分就業、拓寬大學生就業創業渠道、加強靈活就業制度保障、發揮數位經濟帶動就業的槓桿效應、營造更加平等的就業環境等方面提出有針對性、前瞻性的對策建議，提交提案91件。

他提到針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，委員們提出「建立高校和行業發展聯動機制，解決大學生就業結構性矛盾」等針對性提案，被相關部門吸收採納。

此外，針對「就業難」、「招工難」並存的就業結構性問題，比如技術工人短缺等問題，劉結一指出，政協委員會同界別群眾代表與有關部門負責同志，專門圍繞「建立健全創新技能導向的產業工人激勵機制」等議題，舉行界別協商座談會等專題議政活動

展望2024年，劉結一稱，大陸全國政協還將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作，比如組織開展「完善高校畢業生就業支持體系、確保就業穩定」調研；圍繞「健全終身職業技能培訓制度，推動解決結構性就業矛盾」進行協商，為落實好就業優先政策、夯實民生之本履職盡責、獻計出力。

劉結一 春節

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