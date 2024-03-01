赴陸禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

新冠疫情發生後，我方政府2020年初就暫停大陸團客來台，同時暫停台灣團客赴陸，去年8月陸委會曾提出一套方案，但未獲陸方回應，旋即在去年11月交通部宣布開放團客赴陸，2024年3月1日是四年多以來，台灣旅行團登陸大陸的第一天，不過團客對於6月以後「禁團令」將再起感到詫異，當地導遊則強調自己還是比較喜歡台灣團。

3月1日是團客合法赴陸首日，在北京首都國際機場，光是3月1日晚間搭乘長榮航空BR716班機抵達的團客，就有兩團，分別隸屬可樂旅遊與東南旅遊，各有23名與20名旅客，都是到北京進行5日遊，不少團客對於台灣駐京媒體久候感到驚喜，紛紛拿起手機替受訪的團員拍照留念。

作為東南旅遊北京團地接社人員，北京金門旅行社導遊李小姐介紹，預計先帶領團員到酒店先安排入住，明天上午會去國家大劇院、天安門廣場、故宮，下午會去走天壇公園、前門大街，中午享用全聚德烤鴨、晚餐吃東來順。

李小姐表示，印象中台灣人還挺親切，比較好相處挺和氣的，素質也算比較高。至於6月以後團客將再度被禁，她也表示感到可惜，她希望雙邊旅客都可往來，「我們也願意去台灣，也歡迎台灣的客人來北京」。她指出，當初聽到消息覺得挺遺憾的，「本來我們接台灣就都接習慣了，然後6月份的時候肯定就要再接一些別的團了，自己還是比較喜歡接台灣的團」。

來自台灣的董先生提到，這是第一次來，想要看一些古蹟、電視劇會看到的地方，最期待紫禁城，也期待未來到張家界、九寨溝旅遊，對於團客6月將會再禁，表示還有兩個月，「繼續努力」。

另一位台灣旅客劉小姐表示，想來北京是想看看長城、紫禁城，這都是在電視、歷史課本上看到，覺得要親自來一次，她表示自己是第一次來大陸旅遊，未來計畫希望今年到上海跟團旅遊，因為有些歷史的東西仍需要有專業嚮導講解。但得知未來團客將再禁，感到詫異地表示自己不知道6月以後無法再有團客。

台旅會北京辦事處主任李嘉斌表示，從疫情發生、解封到現在，已超過四年時間兩岸的團隊旅遊是中斷的，很高興在3月1日又踏出一步，台灣開放團隊赴大陸旅遊，現階段台灣旅客不管自由行或是團隊都可以到赴陸旅遊，當然希望陸方可以感受到我們的誠意，也能盡速開放陸客赴台旅遊。

李嘉斌提到，近期辦事處在各地推廣燈會活動，也接收到很多民眾、組團社的詢問，表達想到台灣旅遊、嘗美食的強烈意願。旅遊一直是兩岸之間人與人最好的交流與交往的活動，希望兩岸旅遊能排除障礙，更有序健康的發展，台灣的旅遊業界一定會最誠摯的張開雙手歡迎大陸朋友。

不過，北京首都機場1日晚間並沒有任何大陸官方人員到場歡迎台灣團客，大陸官方在「禁團令」解除首日也相當低調，未有任何公開發言。

公開資料顯示，新冠疫情爆發後， 2020年1月24日，時任交通部長林佳龍宣布禁止旅行業組團前往中國大陸旅遊，要求旅行社暫停接待大陸觀光團，並協調旅行社安排大陸觀光團於1月31日前離境。目前大陸團客赴陸仍未恢復，大陸官方遲遲沒有鬆口。

大陸文旅部2023年5月19日宣布即起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，不過並沒有進一步宣布開放大陸團客來台旅遊。根據我方交通部觀光署行政資訊網近期公告的訊息，2024年2月具辦理接待大陸地區人民來台從事觀光活動業務之旅行社名單，共有255家；至於大陸地區組團社名單，第1到第6批加總則有311家。此外，有些大陸接待台灣團客的旅行社並不具備組團赴台的資質，所以過往從事兩岸旅遊業務的旅行社其實大於這個數目。