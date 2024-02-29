二月陸百城首、二套 房貸利率新低

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸2月百城房貸利率創歷史新低，機構認為未來還有下降空間。圖為民眾在重慶房地產展示交易會現場了解購房補貼政策。（中新社）
大陸2月百城房貸利率創歷史新低，機構認為未來還有下降空間。圖為民眾在重慶房地產展示交易會現場了解購房補貼政策。（中新社）

受5年期以上貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）下調帶動，2024年2月大陸百城首、二套平均房貸利率再次下降。機構最新監測數據顯示，2024年2月百城首套主流房貸利率平均為3.59%、二套主流房貸利率平均為4.16%，均較前一個月降低25基點（BP），創2008年有統計以來的最低水準。

財新網報導，長江證券研報認為，當前部分低線城市核心資產的租售比已接近房貸利率，而部分高線城市租售比仍明顯低於房貸利率，需要更低的房貸利率和其他政策配合，才能刺激需求入市。

財聯社報導，業內人士表示，房地產政策持續優化，低頭期款、低利率的信貸環境下，大陸民眾購房門檻降低、房貸壓力減輕，將持續促進剛需與改善住房需求的釋放，有利於房地產市場交易的平穩修復。

與上年同期相比來看，2月首二套主流房貸利率較2023年同期分別回落45基點（BP）和75基點（BP）。另外，從放款速度上，2月銀行平均放款周期為18天，較上月縮短3天，為2019年以來最快放款速度。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，2月5年期以上LPR下調，此次降息後購房者月供大約可以減少人民幣150元（約合新台幣660元）左右，是減負相對較大的一次，有助於進一步促進房貸申請和消費。

展望後期，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受物價水準偏低影響，當前實體經濟實際融資成本上升，著眼於提振宏觀經濟總需求，未來LPR報價仍有可能跟進中期借貸便利（MLF）利率調降。

綜合當前經濟和物價走勢，王青判斷，短期內MLF利率調降的可能性仍然較大。這將帶動兩個期限品種的LPR報價繼續調降，進而帶動企業和居民貸款利率持續調降，提振宏觀經濟總需求。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，大陸通膨溫和可控，國際收支保持基本平衡，大陸央行政策空間足，同時，銀行資產品質和盈利整體保持良好，LPR仍有調降空間。

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