受5年期以上貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）下調帶動，2024年2月大陸百城首、二套平均房貸利率再次下降。機構最新監測數據顯示，2月百城首套主流房貸利率平均為3.59%、二套主流房貸利率平均為4.16%，均較前一個月降低25基點（BP），來到2008年有統計以來的最低水準。

財新網報導，長江證券研報認為，當前部分低線城市核心資產的租售比（租金報酬率）已接近房貸利率，而部分高線城市租售比仍明顯低於房貸利率，需要更低的房貸利率和其他政策配合，才能刺激需求入市。

與上年同期相比來看，2月首、二套主流房貸利率較2023年同期分別回落45基點（BP）和75基點（BP）。另外，從放款速度上，2月銀行平均放款周期為18天，較上月縮短三天，為2019年以來最快放款速度。

2月5年期以上LPR下調25個基點，由4.2%調整至3.95%。易居研究院研究總監嚴躍進指出，此次降息是購房者減負相對較大的一次，有助於進一步促進房貸申請和消費。