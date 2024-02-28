輝達陸版「特供」H20晶片 3月底全面接受預訂

產業鏈人士表示，輝達大陸「特供版」AI晶片H20，將在今年的輝達GTC 2024大會（3月18日到3月21日）之後，全面接受預訂，最快一個月時間可以供貨。

據科創板日報報導，一名產業鏈人士表示，H20的性能相當於H100的四分之一，但性價比不太好，產能供應也跟不上，量供預計要到今年下半年。

北京一名經銷商則表示，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是「性價比不高」，大陸國產算力晶片也是廠商的一個選擇。

該經銷商表示，目前算力廠商的晶片底層技術，多數還是由輝達支援，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對於客戶而言，會在二者之間做選擇。

另一名深圳地區經銷商則指出，目前還不確定是否會進貨H20，需要根據後續的市場需求來決定。

H20是輝達針對大陸市場推出的「特供」版本，目的是為了符合美國的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。

H20晶片原定去年11月發布，但此後一直被推遲。先前有市場消息顯示是因為伺服器製造商在集成該晶片時遇到問題導致延遲。

大陸是輝達的第三大市場，銷售額占其收入的五分之一。但受美國出口管制新規影響，輝達來自大陸的資料中心收入卻顯著下降。

根據輝達最新的財報數據，儘管2023年總營收暴漲，第4季業績達到創紀錄的221億美元，年增265%。但在大陸，第4季的營收僅占個位數比例。

該公司預計，下一財季大陸市場也會如此。以往來自大陸等受限國家和地區資料中心業務收入貢獻約占該公司整體營收的20%至25%。

前述北京經銷商表示，從市場策略來講，英偉達推出H20，主要是為了穩住大陸市場，在產品指標上，只要略高於大陸算力產品，而不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這個晶片是否有需求，還需要看市場驗證。

從需求方的角度來看，一名具有雲計算業務的大陸廠商高層認為，公司對於在輝達高階晶片和大陸國產晶片都有儲備，對於是否會採購H20，當下不好做決策，要等到拿到貨實際測試之後才能判斷。