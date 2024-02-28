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陸地產龍頭碧桂園遭債權人提清算聲請！追討近65億元欠債

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸地產龍頭碧桂園遭債權人提出清算聲請，後續衝擊值得關注。（路透）
大陸地產龍頭碧桂園遭債權人提出清算聲請，後續衝擊值得關注。（路透）

大陸地產龍頭碧桂園遭債權人提出清算申請！深陷債務危機的碧桂園28日在港交所公告，Ever Credit於27日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請（台稱「清算聲請」），追討碧桂園積欠的約港幣16億元（約合新台幣64.62億元）未支付定期貸款及應計利息。

目前香港高等法院尚未頒布清算令，但已將呈請的首次聆訊（法庭於公開審訊前聽取各方陳述）日期定為5月17日。

碧桂園表示，公司將極力反對聲請，並徵詢法律意見，採取一切必要行動保護合法權利。公司將繼續與境外債權人保持積極主動的溝通，並盡快形成重組方案，以期在切實可行的情況下盡快向市場公布方案條款，並在對全部債權人公平的原則下，與聲請人友善協商，妥善處理問題，包括努力促使聲請盡快被撤回或駁回聲請。

碧桂園也強調，預期這項聲請將不會對公司的重組計劃或時間表造成實質性影響。公司將確保項目保質保量交付，確保正常經營穩定。

中國房地產報引述碧桂園方面信息顯示，截至27日碧桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過100個，較春節前逾30個項目進入「白名單」有大幅增加。

上觀新聞報導，今年1月15日，碧桂園召開一年一度的年度工作會議。從會議內容來看，碧桂園在2024年的重點工作仍然是保交付、保經營和保信用，其中保交付仍是碧桂園「必須牢牢守住的底線」。

碧桂園集團董事局主席楊惠妍在會上表示，「在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通和安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。」

楊惠妍稱，2024年公司預計交付量超48萬套，仍然是天量的交付任務，公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。

根據碧桂園公布的數據，2023年碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7,162萬平方公尺，涉及大陸31省249個城市。

但這個數字並未達成碧桂園在去年中設定的目標，當時碧桂園提出，預計2023全年總交付近70萬套房屋。不過，碧桂園援引第三方統計強調，公司年度房屋交付量再次穩居大陸行業第一，且接近第二名和第三名交付量的總和。

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