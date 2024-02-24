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sora後科技界焦慮 周鴻禕：中美AI差距可在兩年追上

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
奇虎360創辦人周鴻禕。（環球時報）
奇虎360創辦人周鴻禕。（環球時報）

據中共黨媒環球時報報導，大陸全國政協委員、網路安全公司奇虎360創辦人周鴻禕表示，中美在人工智能(AI)上的差距主要在於確定技術方向上，一旦方向確定，中國大陸的優勢是學習能力很快，中美在AI上的差距應該能在一兩年內追上。

周鴻禕指出，今年或將成為中國在AI領域的應用之年，相信今年大模型將在許多企業的垂直領域大有可為，中國現在要做出一個超過GPT4的通用大模型可能比較難，但在一些垂直領域超過GPT4，是完全有可能。

對於美國AI公司OpenAI推出的文字生成短片模型Sora，周鴻禕認為，Sora的技術路線如果被開源，中國大陸將能很快趕上，但在追趕Sora時，「算力有可能成為門檻」。

他稱，目前Facebook母公司Meta已經有50萬塊GPU，明年或購買百萬塊，微軟應該會按照百萬級別採購。而中國大陸的所有AI公司加在一起可能有50萬塊GPU，但都分散在各個公司，對此，集中國大陸之內所有AI企業的算力或許是方法之一。

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