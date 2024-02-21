王毅訪西國 鞏固中歐經貿

在歐盟對中國經貿疑慮上升之際，中國大陸外交部長王毅在慕尼黑安全會議後，轉赴西班牙和法國訪問，積極鞏固中歐經貿，防止脫鉤。王毅當地時間19日分別與西班牙國王費利佩六世和西班牙總理桑傑士會面，王毅強調，中方願同歐方共同維護自由貿易體制，踐行多邊主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

路透報導，歐盟對中國抱持懷疑態度，甚至試圖降低對中國經濟依賴。歐盟執行委員會1月制定計畫，要透過對外國投資進行更嚴格審查、以及對中國等競爭對手的出口和技術外流進行更協調管控，加強歐盟的經濟安全。維護中歐經貿，被視為王毅歐洲行的主要任務之一。

據大陸外交部發布，費利佩六世向王毅表示，當今世界動盪不定、衝突不斷；期待並相信中國將進一步發揮大國重要積極影響，為緊張局勢降溫。王毅則向費利佩六世說，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界帶來重要機遇。

王毅同日也與桑傑士會面，據中方發布，桑傑士表示，感謝中方支持西班牙維護領土完整的努力，西班牙堅定奉行「一個中國」政策；讚賞中國在國際事務中的建設性作用和為全球增長所作貢獻，支持歐中發展關係、加強合作。

王毅向桑傑士表示，中國視歐盟為多極化格局重要力量，支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大、實現戰略自主，「只要中歐加強團結協作，陣營對立就搞不起來」。

此前，王毅與西班牙外長阿爾巴雷斯會談，會後王毅宣布，中國已同意取消西班牙牛肉進口禁令。2000年歐盟多個成員國出現狂牛症病例，北京禁止歐盟牛肉進口，至今解禁。

王毅此行是大陸外長時隔近六年再次訪西班牙，此後將轉赴法國，舉行中法戰略對話。