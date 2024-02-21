王毅訪西國 鞏固中歐經貿

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
西班牙國王費利佩六世（左）19日在馬德里會見到訪的大陸外長王毅。（新華社）
西班牙國王費利佩六世（左）19日在馬德里會見到訪的大陸外長王毅。（新華社）

歐盟對中國經貿疑慮上升之際，中國大陸外交部長王毅在慕尼黑安全會議後，轉赴西班牙和法國訪問，積極鞏固中歐經貿，防止脫鉤。王毅當地時間19日分別與西班牙國王費利佩六世和西班牙總理桑傑士會面，王毅強調，中方願同歐方共同維護自由貿易體制，踐行多邊主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

路透報導，歐盟對中國抱持懷疑態度，甚至試圖降低對中國經濟依賴。歐盟執行委員會1月制定計畫，要透過對外國投資進行更嚴格審查、以及對中國等競爭對手的出口和技術外流進行更協調管控，加強歐盟的經濟安全。維護中歐經貿，被視為王毅歐洲行的主要任務之一。

據大陸外交部發布，費利佩六世向王毅表示，當今世界動盪不定、衝突不斷；期待並相信中國將進一步發揮大國重要積極影響，為緊張局勢降溫。王毅則向費利佩六世說，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界帶來重要機遇。

王毅同日也與桑傑士會面，據中方發布，桑傑士表示，感謝中方支持西班牙維護領土完整的努力，西班牙堅定奉行「一個中國」政策；讚賞中國在國際事務中的建設性作用和為全球增長所作貢獻，支持歐中發展關係、加強合作。

王毅向桑傑士表示，中國視歐盟為多極化格局重要力量，支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大、實現戰略自主，「只要中歐加強團結協作，陣營對立就搞不起來」。

此前，王毅與西班牙外長阿爾巴雷斯會談，會後王毅宣布，中國已同意取消西班牙牛肉進口禁令。2000年歐盟多個成員國出現狂牛症病例，北京禁止歐盟牛肉進口，至今解禁。

王毅此行是大陸外長時隔近六年再次訪西班牙，此後將轉赴法國，舉行中法戰略對話。

歐盟 王毅 西班牙

延伸閱讀

王毅晤德總理自稱負責任大國、扮「和平使者」 德媒：歐洲不信

王毅諷美在南海動輒用武 稱加拿大非敵人、承諾不售俄致命武器

與王毅會晤 加拿大外長促中國助維護紅海安全

王毅警告：試圖以「去風險」搞「去中國化」 將犯歷史錯誤

相關新聞

搶救房市 陸央行祭超預期降息

中國大陸上月才宣布降準措施，昨天再祭出超預期降息，救市態度積極。中國人民銀行（大陸央行）昨宣布下調五年期貸款市場報價利率...

華為折疊機銷量 稱冠大陸

市場調查機構IDC發布報告，2023年全年大陸折疊手機市場出貨量約700.7萬支，年增114.5%。其中華為奪得2023...

放款白名單 已達7,040億

北京為救房市，推出專案融資白名單措施。大陸官媒央視新聞報導，近來，大陸銀行對房地產「白名單」項目已批准貸款逾人民幣1,6...

證監會穩市 多路並進

大陸證監會主席吳清新官上任後動作頻頻，除於18、19日連召開十多場座談會聽取市場各方建議，吳清還率隊前往銀河證券金融街營...

王毅訪西國 鞏固中歐經貿

在歐盟對中國經貿疑慮上升之際，中國大陸外交部長王毅在慕尼黑安全會議後，轉赴西班牙和法國訪問，積極鞏固中歐經貿，防止脫鉤。...

陸抨擊歐美電動車調查

面對大陸電動車大量出口，歐美備感威脅。歐盟對陸電動車啟動反補貼調查，而美方考慮以關稅以外方式限制對大陸電動車零件進口。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。