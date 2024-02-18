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「新能源汽車發展越跑越快」 比亞迪王傳福：今年電動車單月滲透率將超50%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
比亞迪董事長兼總裁王傳福18日在廣東省高質量發展大會上做出最新判斷，預計今年電動車單月滲透率將超過50%。圖取自深視新聞
比亞迪董事長兼總裁王傳福18日在廣東省高質量發展大會上做出最新判斷，預計今年電動車單月滲透率將超過50%。圖取自深視新聞

深視新聞報導，比亞迪董事長兼總裁王傳福18日在廣東省高質量發展大會上表示，大陸新能源汽車產銷量已連續九年全球第一，佔到全球60%以上比重，電動車發展進一步提速，預計今年電動車單月滲透率將超過50%。

廣東省委、省政府18日在深圳召開全省高質量發展大會，在企業經營者和科技教育界代表發言議程上，王傳福是首位上台發言的企業代表。

「新能源汽車發展只會越跑越快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。」王傳福表示，未來汽車產業將面臨三大發展機遇：一是汽車電動化進一步深入，大陸電動車滲透率將持續增長；二是大陸汽車高端品牌發力；三是出口加速。

王傳福說，大陸汽車電動化將進一步深入，與此同時，中國品牌在大陸市場份額不斷提升，已從2020年的38%，提升至去年的56%。而為了伴隨中國品牌「走出去」，比亞迪也進入滾裝船業務領域，王傳福稱，第一艘滾裝船「開拓者1號」今年1月已實現首航發運；未來兩年，還會有七艘滾裝船陸續投入運營，緩解出口運力不足，推動廣東新能源汽車進入全球更多國家和地區

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在今年初預判，2024年電動車整體滲透率超40%；中金則預計2024電動車滲透率達46%。大陸工信部副部長辛國斌在1月19日國新辦記者會上指出，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的31.6%，換言之，去年大陸電動車滲透率為31.6%。

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