陸春節電影票房旺 已破人民幣45億

據燈塔專業版數據，截至2月13日18時24分，2024年中國大陸電影春節檔（2月10日—2月17日）檔期總票房已突破45億元（人民幣，下同）。其中，《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》暫列檔期票房前三位。

中新社報導，2024年大陸春節檔新片主力陣容由《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《熊出沒·逆轉時空》、《第二十條》、《我們一起搖太陽》和《紅毯先生》6部影片組成。

其中，由賈玲主演並導演的《熱辣滾燙》和韓寒導演、沈騰主演的《飛馳人生2》皆為勵志喜劇，前者因賈玲在拍攝過程中大幅度健身減肥的真實經歷而受到加倍關注。春節檔鳴槍之後，兩部影片隨即開啟票房榜頭名的激烈競爭，直至大年初三，《熱辣滾燙》的優勢才終於逐漸明顯。

數據顯示，截至2月13日19時5分，影片《熱辣滾燙》票房突破15億元，以較明顯優勢領跑票房榜。《飛馳人生2》以約13.8億元暫居第二。

作為《熊出沒》系列第十部大電影，動畫電影《熊出沒·逆轉時空》在這個春節檔表現出色，目前以約8.3億元的票房排在票房榜第三位，張藝謀導演的《第二十條》排在第四。

整體而言，此次春節檔幾部主要影片口碑頗佳，目前票房前四名的影片在此間頗具影響力的打分平台豆瓣上皆收穫了7.9分以上的評分。業內認為，整體口碑的強勁或將進一步拉動更多觀眾走進電影院，甚至是在春節檔多次觀影。

核心觀眾方面，數據顯示，《熱辣滾燙》、《第二十條》女性觀眾占比突出，接近七成，《飛馳人生2》男性觀眾占比要顯著高於其他春節檔影片。

另據新華社，此次春節檔熱潮背後，是大陸影片發行機構通過營銷、預售等手段，助力電影行業快速恢復。同時，一些互聯網娛樂服務平台，通過媒體矩陣、直播宣發、數據支持為行業助力，推動春節檔票房大盤持續攀升。

從票價來看，今年春節檔預售平均票價相較二○二三年「春節檔」有所下調。有影院負責人表示，今年片方補貼力度大，影片平均票價在四十九元左右，相較去年同期五十四元降了不少。

據早前預測，今年春節電影票房（含預售）可望達五十一點二億元人民幣，將超越去年的數據。業內人士表示，觀影潮燃旺了二○二四年大陸春節文化消費市場，未來有望進入新一輪增長期。