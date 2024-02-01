逾2.5萬宗 港負資產暴增 創19年新高

香港不僅股市持續下挫，樓市也跌勢不止，香港住宅房貸「負資產」，即房價已低於抵押貸款額的件數大增，創近十九年來新高，迫使港府最終同意「減辣」。香港立法會昨日三讀通過相關修例，調整早前為抑制房價而開徵的額外印花稅。

香港樓市「負資產」湧現，意味著業主可能放棄還貸，銀行只能將相關樓宇法拍。上次香港樓市「負資產」湧現是在金融風暴之後。

香港「負資產」住宅抵押貸款件數，去年第四季已增至兩萬五一六三件，按季多了約一點三倍，創二○○四年九月後的新高。

面對房市跌跌不休，市場一直呼喚港府放棄先前為壓抑樓價而徵收的額外印花稅等「辣招」，但直至一月卅一日，香港立法會才終於三讀通過去年《施政報告》提出的樓市「減辣」措施相關修例。

此次修訂措施包括：額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年，即業主若持有兩年後出售住宅時無需繳納房價百分之十的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半至百分之七點五；合資格外來人才的買家印花稅和新住宅印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」。

香港經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，由於「負資產」數字滯後，加上銀行估價趨向審慎，發展商傾向以低價策略推售新盤。即使今年上半年房市成交量可能回穩，但可能是「價跌量升」，「負資產」個案恐會超過三萬件。