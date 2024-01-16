罕見促銷清庫存 蘋果在陸大降價

經濟日報／ 記者黃雅慧陳昱翔／綜合報導
蘋果在大陸降價促銷引發話題，圖為上海南京東路步行街上蘋果直營店。記者謝守真／攝影
蘋果在大陸降價促銷引發話題，圖為上海南京東路步行街上蘋果直營店。記者謝守真／攝影

蘋果大陸官網昨（15）日公告，將於元月18日至21日啟動為期四天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch等主力產品都有優惠方案，且提供24期免息分期，最高降價人民幣800元（約新台幣3,409元），單一品項最高折扣達7%。

蘋果過往罕見在官網祭出折扣，尤其先前傳出蘋果在大陸市場銷售踢鐵板，此次無預警推出優惠還有免息分期等「好康」，使得市場「蘋果用力出清大陸庫存」疑慮升高，牽動台積電、大立光、鴻海等蘋概股後市。

根據蘋果大陸官網資訊，此次折扣涵蓋iPhone、MacBook、iPad、AirPods、Apple Watch等主力產品，周邊配備Apple Pencil也有優惠。其中，iPhone包括iPhone 15全系列、前一代iPhone 14、iPhone 14 Plus ，及2021年推出的iPhone 13等機型。平板產品為iPad系列、iPad mini加入促銷。

MacBook則有13吋或15吋MacBook Air（搭載M2晶片機型)，以及13吋MacBook Air（搭載M1晶片機型）。穿戴產品方面，Apple Watch SE、第二代及第三代AirPods都加入活動。至於Apple Pencil則是第二代產品優惠人民幣50元。

市場人士分析，蘋果過往很少在官網進行產品降價活動，最常看見的降價活動都是落在第3季的「返校教育優惠專案」，且大多是針對筆電、平板降價，此次優惠活動居然在年初，且涵蓋最熱門的iPhone系列，凸顯蘋果在大陸市場銷售遇到瓶頸，只能降價下猛藥突圍。

根據蘋果大陸官網公告，此次iPhone促銷，依不同型號限時降價人民幣200元至500元，以iPhone 15 Pro系列降價人民幣500元（約新台幣2,130元）最殺，降幅約7%。若以絕對金額來看，MacBook Air降價人民幣800元最多。

市場分析，蘋果這次突如其來的降價，應與iPhone15在陸銷量未如預期有關。

陸媒報導，iPhone 15系列去年剛推出時，在大陸就已出現兩波折扣。第一波在去年10月底因電商活動「雙11」逼近，京東、天貓等通路降價幅度人民幣600元（約新台幣2,634元）起，在拼多多、抖音等平台上，部分產品降幅超過人民幣1,500元（約新台幣6,586元）；另一波在去年12月22日的京東超級品牌日上，當時iPhone 15價格再度跳水超過人民幣千元。

iPhone 蘋果 人民幣

延伸閱讀

2024打造肌膚蘋果光！6款冬季皮膚保養品推薦，彈嫩水亮肌小心機看這篇

Apple Music超級盃中場秀預告曝光 亞瑟小子這首歌你一定聽過 BTS柾國也驚喜現身

微軟市值贏蘋果兩年首見 靠AI風潮助攻分出勝負

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

相關新聞

美禁售+消費弱 陸半導體進口量銳減

在美國及其盟國持續擴大對中國大陸半導體相關出口限令下，據大陸海關總署最新統計顯示，二○二三年大陸累計進口積體電路（半導體...

陸允瑞士單方免簽 加強自貿合作

在中歐關係因歐盟和中國大陸分別就電動車和白蘭地，祭出貿易調查而趨於複雜之際，大陸總理李強昨訪問瑞士，並出席世界經濟論壇（...

首店經濟 激發陸西部城市消費力

穿過堆滿各色工藝品的木架，從書架上拿下一本書，靠著可眺望嘉陵江的窗邊坐下，就是重慶市民霍燦一天中最放鬆的時間。「雖然搶座...

黑龍江蔓越莓、吉林藍莓…隱藏特產大摸底

「作為吉林人，還真不知道本地產藍莓！」「黑龍江產蔓越莓？它不是進口的嗎？」「四川產魚子醬？還出口到國外？」正在大陸東北湧...

罕見促銷清庫存 蘋果在陸大降價

蘋果大陸官網昨（15）日公告，將於元月18日至21日啟動為期四天的「迎新春限時優惠」，包括iPhone、MacBook、...

百度AI平台扯上軍方 憂心被美列入制裁對象 股價大跌

大陸搜索引擎巨頭百度人工智慧（AI）平台文心模型和科大訊飛的星火模型傳出皆與大陸軍方相關研究室有關聯，這也引發外界憂心美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。