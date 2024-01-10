富士康在陸設電動車公司

富士康近日在河南註冊成立富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司，註冊資本額人民幣5億元（約合新台幣21億元），該公司由富士康新事業發展集團有限公司全資持股，法定代表人為黃英士，他在鴻海與裕隆合資成立鴻華先進後擔任該公司董事。顯示富士康持續在大陸布局電動車產業。

根據大陸企業訊息系統「天眼查」App顯示，該公司經營範圍含汽車零部件及配件製造、電機製造、新材料技術研發、新能源汽車整車銷售、企業總部管理、園區管理服務、供應鏈管理服務、道路機動車輛生產等。

鴻海集團已在去年12月公告，子公司鴻富錦精密電子（鄭州）投資人民幣12億元，增資富士康新事業發展集團，之後富士康新事業發展集團再轉投資人民幣5億元，成立河南富士康新能源汽車產業發展公司，並表示主要目的為長期投資，以自有資金為主。

富士康新事業發展集團有限公司2023年6月在鄭州成立，註冊資本額人民幣10億元。

公司經營範圍含企業總部管理、人工智慧基礎軟體開發、技術服務、新能源汽車整車銷售、電池製造、智能機器人的研發等。

富士康2023年4月曾表示，富士康新事業總部在鄭州落地。同時富士康新事業總部首批職務招聘全面啟動，招聘職位包括EV類（電動汽車）、電池業務類和職能類三大類，近100個職位。

富士康近年持續發展電動車業務：富士康在2010年成為特斯拉中控觸控面板、連接器、覆蓋件等零件供應商；2021年11月以人民幣14.69億元從電動汽車創業公司Lordstown motors手中收購位於美國俄亥俄州洛茲敦的前通用汽車工廠；2022年7月與恩智浦半導體簽署合作備忘錄，表示將共同開發新一代智慧互聯車用平台等。

截至目前，富士康已經發布了七款車型：2021年10月發表三款自主開發的電動車款：Model C SUV、Model E轎車和Model T電動巴士。

2022年10月發布兩款全新自主開發的電動車方案：Model B跨界休旅、Model V電動皮卡；2023年10月發布Model N商用電動車以及Model B量產版兩款車型。

中國證券報此前引述業內人士指出，富士康作為全球消費電子產品代工巨頭，在當前智慧手機產品增長乏力背景下，轉型發展是為了尋找「第二增長曲線」。但電動汽車領域競爭激烈，新手富士康造車仍將面臨諸多挑戰。