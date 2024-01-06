陸前統計局長：大城市住房、汽車、煙火消費限制應消除

大陸政協經濟委員會副主任、中國國際經濟交流中心副理事長、前國家統計局局長寧吉喆6日表示，大城市、特大城市和超大城市現在仍然存在著限制居民住房、汽車甚至煙火砲竹消費等各種行政管制和體制的障礙，都應該逐步消除，這些都是體制改革的潛力所在。

綜合香港商業電台、界面新聞報導，2024中國資本市場論壇6日舉行，寧吉喆在會議發表主旨演講時，作出上述表示。

針對去年大陸經濟表現，寧吉喆指出，第四季的經濟增長有望超過第三季，全年GDP增速將達到5.2%，比2020至2022疫情期間的平均4.5%高，達到年初5%左右的預期目標，並形容是「來之不易」。

他指出，去年大陸的四大宏觀指標符合預期，經濟持續回升向好，大陸對世界經濟增長的貢獻率預計仍將達到30%；在新增就業方面亦能夠實現預期目標，10月、11月城鎮調查失業率降到5%。

他又指，去年前11個月CPI平均上漲0.3%，不包括食品和能源的核心CPI，平均上漲0.7%，總體穩定，明顯低於年初提出的3%左右的預期目標，有利降低日常生活成本。但他也承認，這可能「令企業財務出現收縮現象，必須要克服」，長期來看大陸CPI仍將實現總體平穩溫和上漲的趨勢。

寧吉喆預料，今年經濟恢復仍處於「關鍵階段」，經濟回升向好的道路上機遇和挑戰並存，但機遇仍大於挑戰，希望仍多於困難，應當加大宏觀調控、改革開放和擴內需調結構的力度。

他表示，要加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆週期和跨週期調整，為鞏固發展經濟回升向好態勢提供了政策支撐，宏觀調控最重要的是把握方向力度，重點和節奏。

他指出，面對仍然低迷的世界經濟形勢和始終存在著國內經濟下行壓力，宏觀調控的方向是「強化逆週期調解」，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，提質增效。

針對財政政策，寧吉喆指出，當前工具箱裡面「還有很多的工具」，如赤字率的提高，財政支出的增加，地方專項債額度的增加、國債的用好和增發，結構性減稅降費政策的落實等。

他又指，穩健的貨幣政策則要靈活適度精準有效，強化宏觀政策的跨週期調解，還可以把去年增發的國債提前使用的地方專項債所形成的實際工作量大多數在今年，特別是在上半年實現，有利於更大力度的擴內需促增長。

寧吉喆還點出，大城市、特大城市和超大城市現在仍然存在著限制居民住房、汽車甚至煙火砲竹消費等各種行政管制和體制的障礙，都應該逐步消除，這些都是體制改革的潛力所在。