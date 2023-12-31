聽新聞
test
0:00 / 0:00

珠海拱北口岸周遭 將租澳門

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸全國人大常委會廿九日通過決定，宣布授權澳門特區對廣東珠海拱北口岸周遭的陸地與海域實施管轄，使用的方式乃是租賃，期限到二○四九年底。

這項文件是「關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定」，當中提到，授權澳門特區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄並用於澳門輕軌東線建設。

決定還敘明，相關區域移交管轄日期、具體座標和面積由大陸國務院確定，規定期限內不得變更相關用途。澳門特區則以租賃方式取得相關陸地和海域使用權，租賃期限自相關陸地和海域移交管轄之日起至二○四九年十二月十九日止。期限屆滿，經大陸全國人大常委會決定可以續期。

據澳門新聞局消息，澳門特首賀一城對此表示衷心感謝，並指出將加快基礎設施建設，更好發揮澳門輕軌東線項目的經濟社會效益，加強澳門與大陸基礎設施互聯互通。

澳門官方表示，澳門輕軌東線已於今年八月開工，訂於二○二八年完成。澳門輕軌東線項目涉及一塊屬於珠海市行政區域的「Ｖ形」不規則地塊，該地塊總面積約三千七百平方公尺，其中陸地面積一四三九平方公尺、海域面積二二六一平方公尺。相關陸地和海域位於澳門特別行政區關閘廣場與馬場北大馬路交界處北側、廣東省珠海市拱北隧道南側、澳門特別行政區關閘澳門邊檢大樓東側、廣東省珠海市與澳門特別行政區海域分界線西側。

這並非澳門首次向大陸租賃土地，包含澳門大學橫琴島新校區、在橫琴島的橫琴口岸內設立澳方口岸區等，都由大陸全國人大常委會決定租賃給澳門，年限都是在二○四九年十二月十九日。

澳門 廣東 輕軌

延伸閱讀

星宇航空明年3月首航台中-澳門 2航點機票今開賣

星宇規劃台中飛航澳門、峴港、高松三航線 台中-澳門及台北-函館開賣

今年全球最富國排名曝光！台灣超車韓日德「擠進前20」 陸僅排77名

2023年最富裕國家出爐！台灣超車中日韓「名列14」 這國家拔得頭籌

相關新聞

陸拚雙碳 今年核准10核電機組

大陸積極發展核電，國務院常務會議（國常會）廿九日核准位於廣東太平嶺、浙江金七門的四座核電新機組，二○二三年共計核准十座新...

新能源車明年拚賣千萬輛

中國汽車工業協會（中汽協）指出，2023年大陸汽車產銷有望達到3,000萬輛，新能源汽車產銷將超過900萬輛，汽車出口接...

A股今年IPO金額 大減39%

據大陸金融資訊服務商大智慧以及萬得資訊（Wind Information）數據顯示，2023年A股市場共計313家IPO...

華為新款SUV售價破200萬 陸網友吐槽：再不努力只能開賓士奧迪

進入2023年12月，大陸車市一邊是車企和經銷商們以價換量，用大促銷衝刺全年銷量，另一邊是新發布的車型價格直逼傳統豪車，...

半導體三領域 最吸金

2023年中國大陸初級市場（發行市場）共發生投融資事件8,370起，而這其中，半導體領域的投融資事件達到了1,058起，...

華為北汽合作品牌 將現身

華為智選車正加速擴充策略合作夥伴。大陸國家商標局最新公告顯示，華為已向北京新能源汽車公司（北汽新能源）轉讓多枚「STEL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。