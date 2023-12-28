2024兩岸前瞻／陸經濟新舊傷待修復 挑戰艱鉅

二○二三年是中國大陸三年疫情解封後的第一年，全年經濟成長率達到百分之五已無懸念，表現優於全球多數經濟體，但亮眼數字背後卻隱藏著中國經濟諸多難解的挑戰。若按日前召開的中共中央經濟工作會議的說法，主要的困難和挑戰包括：有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多；國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

對此，大陸官方和學者都將原因歸諸於疫情的「疤痕效應」，並稱這是各國經濟疫後普遍現象。然而，十二月初，國際信評機構穆迪宣布將大陸信用評級展望從「穩定」調降為「負面」，其實代表著當前外界對中國經濟前景的普遍看法。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊形容，大陸經濟新舊傷都還在修復中，正面臨著結構性轉變。

房地產泡沫 牽扯地方財政負債

劉孟俊分析，新傷就是房地產泡沫，這還牽扯到地方財政負債問題。他示警，今年到二○三○年，將是大陸地方債償高峰，恐怕還會衍生出本土金融危機。

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興表示，要完成「保交樓」任務，北京當局最需要處理的就是地產商的資金問題。大陸還有約兩千三百萬戶住宅未完工交屋，官方必須讓大的地產商能將房子蓋好，否則那些已經繳了貸款的民眾，到時候錢也沒有了、房子也沒有了，很可能還會演變成社會事件。

展望新的一年，瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，未來幾個月大陸房地產活動將會回穩，明年下半年開始反彈，其對全年經濟增長的拖累會較二○二三年減弱，但這需要官方政策支持進一步加碼。若能如此，應可促使消費者信心回穩，從而推動消費持續復甦。

看長期 北京要有調整體質決心

汪濤預估大陸二○二三年ＧＤＰ將增長百分之五點二，二○二四年ＧＤＰ增速可能放緩至百分之四點四。她強調，房地產活動未能回穩是這項預測面臨的最大下行風險。

劉孟俊則認為，今年全年大陸ＧＤＰ增速應可達到百分之五點三，但和去年平均起來只有約百分之四，明年差不多在百分之四點五到四點八之間，大陸經濟成長率要回到過去百分之六以上已不容易。

長期來看，淡江大學副教授李志強指出，就看北京當局有沒有決心調整體質，例如繼續對民企和外資開放，以及修正相對保守的經濟政策等。若有決心調整體質，他對中國經濟的看法還是有條件樂觀。四十五年前大陸推動改革開放時「什麼都沒有」，有的就是決心。（系列完）