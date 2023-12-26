變相裁員？鄭州公交鼓勵工作滿10年員工自主創業

近年來，大陸多地接連傳出公車公司付不出薪水的消息。近日有網友爆料，鄭州公共交通公司「為進一步緩解集團經營和資金壓力」，於日前發布一份通知，「鼓勵工作滿10年職工自主創業」。消息傳出後，不少網友稱，「這就是變相逼你離職了！」

根據網上流傳的訊息，鄭州市公共交通公司12月21日發布「鄭州市公共交通集團有限公司鼓勵支持職工個人自主創業實施辦法」意見的通知。

該「意見」共27條，重點包括：一、該辦法適用於在集團公司工作滿10年及以上的職工；二、創業期間離開職務，公司保留勞動關係；三、自主創業期限不超過兩年；四、創業期間保留原職級，工齡可連續計算，管理人員不再保留其職務；五、期間停發工資、獎金和津貼補助，不再享受各項福利待遇；六、創業期間社會保險等費用由公司承擔，住房公積金及企業年金終止或由本人承擔繳納；七、創業期間提前終止協議，可向所在單位提出申請，批准後可提前返回工作職位等。

網上截圖顯示，該「意見」徵集截至26日中午12時。上述內容發布後，引發網友熱烈討論，不少當地市民擔心此舉是否會影響公車正常運行。但更多網友則質疑，「這是高級勸退手段嗎？」還有人說，「這個我熟悉，不就是下崗」、「鼓勵大家下崗」、「怎麽不鼓勵領導自主創業呢？」

對此，河南日報社旗下新媒體《頂端新聞》引述鄭州公交工作人員說法回應稱，「（文件）是真實的，但不是正式的文件，是徵集意見，具體什麼時候施行還不確定。」、「徵集意見後，正式文件何時下發、何時施行，目前都還沒確定。」

事實上，三年疫情疫情因各地實施嚴格的封城、人員移動限制，重創大陸公共運輸業。數據顯示，疫情三年期間，中國大陸乘坐公共汽電車的人數大幅下滑。疫情前的2019年，大陸全國公共汽電車客運量為692億人，2022年僅為353億人，乘客數直接打折。鼓勵員工自行創業，向來是大陸解決失業問題的方法之一。