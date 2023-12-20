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大陸連七月減持美債 10月總值降至7,696億美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸連七月減持美債，10月總值降至7,696億美元。（香港中通社）
大陸連七月減持美債，10月總值降至7,696億美元。（香港中通社）

美國財政部公布10月國際資本流動報告顯示，10月外國持有的美國國債規模，連續第二個月下降。作為第二大外國投資者，大陸已連續第七個月減持美債至7,696億美元，年內持倉規模累計下降近千億美元。

財聯社報導，10月外資持有的美國國債，從9月的7.604兆美元降至7.565兆美元，連續第二個月出現減持。日本在10月仍是美國國債最大的海外持有國，持有的美國國債總值從9月的1.086兆美元增至1.098兆美元，暫時止住了先前連續三個月連續減持美債的趨勢。

作為第二大外國投資者，大陸10月持美債7,696億美元，較9月下降85億美元，是連續第七個月減倉，總持倉規模從9月的7,781億美元降至了7,696億美元，續創2009年以來新低。

從去年4月起，大陸的美債持股就一直低於1兆美元，而與去年底的持倉規模8,671億美元相比，大陸年內的美國國債持倉已下降了近千億美元。

值得一提的是，這也是大陸的美債持股在短短15個月裡出現的第二波「七連降」。截至今年2月，大陸曾連續七個月減持美債，總持股連續創下2010年5月以來新低。

儘管在3月，大陸曾一度增持美債，但事後看來這顯然只是整體減持過程中的一段「小插曲」，因為自那以後大陸又很快再度拉開了新一輪減持美債的浪潮。

整體來看，在美國前十大海外「債主」中，10月有四個國家減持，六個國家增持。減持陣營包括大陸、盧森堡、比利時和瑞士；增持陣營則包括了日本、英國、開曼群島、愛爾蘭、加拿大和法國。

指標10年期美國國債收益率，在10月23日達到5.021％的16年高位，主要是受到對美債供應增加的擔憂，和對美國聯準會將長期維持高利率的預期影響。

此後情況逆轉，10年期美債收益率19日跌至3.924％，因為投資者押注通膨下降將導致聯準會較之前預期更早降息。

美國 聯準會 日本

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