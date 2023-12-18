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再有大陸房企爆雷 華南城宣布無法支付到期美元債利息

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳房地產企業華南城總部大樓。（圖／取自微博）
深圳房地產企業華南城總部大樓。（圖／取自微博）

有國企注資的深圳房企華南城稱，該公司面臨重大現金流緊張問題，將無法支付本月20日或之前到期的11月利息

華南城18日在港交所發布公告稱，該集團已經遇到並預計將繼續面臨重大的資金流動和現金流緊張問題，集團的支付義務包括11月利息和票據下其他支付義務，以及約人民幣5億元在內的對多家大陸境內金融機構的償債義務，這些債務將於2023年12月到期。

公告稱，已無足夠的財務資源在2023年12月20日或之前支付11月利息。

據《每經網》報導，華南城目前還存續五檔美元債，餘額為11.52億美元，最新息票率為9.0%，到期日期分別為2024年4月、6月、7月、10月和12月。

公告稱，截至本周一，69.8%的票面總額持有人已投票支持公司正在徵求同意的請求，即把將於2024年到期的五檔美元票據延長到期期限及降低票面利率。這要求各支票據均獲得75%以上的持有人投票贊成徵求同意。

深圳市國資委全資附屬公司深圳市特區建設發展集團曾在2021年12月同意出資19.1億港元認購華南城的股份，並成為該公司第一大股東。

利息 深圳 投票

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