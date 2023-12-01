路透社：王毅赴越將商談升級一條穿過稀土產地的中越鐵路

路透社發自越南河內的報導，高級官員和外交官表示，中國和越南正在商討對越南有欠發達的鐵路系統進行可能的重大升級，以加強一條穿越越南稀土核心地帶並到達該國北部主要港口的鐵路路線。

報導稱，官員表示，這些會商是為中國國家主席習近平未來幾周可能訪問河內進行的準備工作中的一部分，而這也將進一步認證越南在全球供應鏈中日益重要的戰略作用，因為包括美國在內的主要大國都在爭奪在那裡的影響力。

外交官表示，中國最高外交官王毅將於週五在河內會見越南副總理陳流光，預計將討論中越更深的貿易關係和鐵路連接問題。

報導稱，在中國商務部長王文濤日前罕見地訪問越南後，越南總理范明正上個月發表聲明中，呼籲升級連接中國南部昆明和越南港口城市海防的鐵路。而中國官員也曾強調加強與南方鄰國基礎設施互聯互通的重要性。

路透報導指出，越南與中國已建立了鐵路連接，但系統陳舊，它在越南一側的運力有限。目前，這兩個系統還無法互通，這意味著火車必須在邊境停靠，讓乘客和貨物轉乘越南境內的服務。

報導並指出，升級後的鐵路將穿過越南擁有最大稀土礦藏的地區，而中國又是迄今為止世界上最大的稀土精煉國。

路透社報導說，越南正試圖建立自己的工業，這被視為可能挑戰中國的主導地位，但其內部的鬥爭似讓這些努力蒙上陰影。

根據越南官方媒體報導，中國和越南稀土產業專家上周曾討論在礦物加工方面加強合作。

路透報導說，目前尚不清楚中國將為越南鐵路升級改造提供多少資金，以及河內是否會接受北京方面的巨額融資。一位外交官表示，該線路可以被視為中國旗艦「一帶一路」倡議的一部分，但目前仍不清楚它是否它會被標記為「一帶一路」項目。

報導稱，加強雙方鐵路銜接還可以促進越南對中國的出口，主要是農產品，並提升中國對越南北部的旅遊業，及進一步整合兩國的製造業，專家認為兩者具有共生關係，越南的工廠組裝多數由中國所生產的零組件。

路透社稱，中國是越南最大的貿易夥伴，今年迄今為止也是主要投資者，因為許多中國公司在北京和華盛頓之間的貿易緊張局勢中將部分業務南遷。儘管經濟聯繫蓬勃發展，但兩個共產主義國家卻在南海捲入了長達數年的海上爭端，還曾在上世紀七十年代末爆發過一場短暫的戰爭。