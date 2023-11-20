再傳將裁員2.5萬人？ 阿里巴巴：假的，已經報警

阿里巴巴再度澄清裁員傳言。阿里巴巴19日晚間表示，「阿里即將裁員25,000人」是謠言。 上海《澎湃新聞》報導，阿里集團公關負責人顏喬19日在朋友圈闢謠稱，「假的！這是5月份的謠言了，當時就闢過謠了。」阿里方面表示：「裁員謠言接二連三，但假的就是假的。」據悉，針對此謠言阿里方面已報警。

不過根據阿里巴巴上周發布2024財年第二財季（截至9月30日）財報顯示，截至9月30日的前三季，阿里巴巴員工合計減少1萬4,785人。《澎湃新聞》指出，2021年阿里巴巴減員7,232人，2022年減員1萬9,576人。

近期阿里巴巴接連傳出重大訊息，引發市場關注。美國證管會（SEC）官網日前公布一份文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲家族信託的兩家公司計劃於11月21日分別減持500萬股阿里巴巴創始人股份，涉及的市值約8.7億美元。

受此影響，阿里巴巴股價應聲下跌。17日，阿里巴巴港股單日收跌9.96%；16、17日，阿里美股連兩個交易日走低，累計跌幅達10.88%。

針對此一消息，馬雲辦公室律師17日晚間表示，這次披露的出售計劃是一個遠期規劃。馬雲堅定看好阿里，當前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。

另，今年3月，阿里巴巴曾宣布啟動成立24年來最大的變革，集團將分拆並重組成六大業務集團及多家業務公司，亦即所謂的「1+6+N」結構，也就是在阿里巴巴集團下，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能。

但本月16日晚間，阿里巴巴集團在財報中卻披露，鑒於多方面不確定性因素，不再推進雲智能集團的完全分拆。與此同時，盒馬的首次公開發行計劃也宣布暫停。