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17城土地拍賣 取消限價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸房產調研機構中指研究院監測數據顯示，10月以來，大陸22個集中供地城市中，新掛牌地塊取消地價競拍上限，恢復價高者得標的城市有17個。分析認為，取消限價有助於活絡市場，而一線城市韌性夠，短期取消限價政策機率不大。

澎湃新聞報導，成都、合肥、濟南、重慶、廈門、長沙、南京、福州、武漢、蘇州、青島、無錫、天津、長春、杭州、瀋陽、鄭州等17個城市取消土拍限制，恢復價高者得標。其中，濟南新政後首場土拍出現溢價率53%的地塊，代表政策帶來正面效益。

外界關注為刺激房市，大陸一線城市會否跟進相關政策。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，一線城市作為房市核心區域，其政策動向至關重要，預計比較有可能持續以邊際放鬆作為一線城市政策調整的主要方式。

目前北京上海與深圳仍然維持地價、房價「雙限」政策，態度仍然謹慎。上海土地市場網顯示，目前已公布12宗地塊出讓訊息中，均設地塊最高限價及房地聯動價；廣州市規劃和自然資源局近期公布的兩宗地塊，目前仍採取「限地價+搖號」。

一線城市 上海 北京

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大陸一線城市房價 10月轉跌

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