位新疆塔里木盆地 亞洲最深井日產原油200噸

中國石化公司表示，部署在新疆塔里木盆地的中國石化「深地一號」躍進3-3XC井測試獲得高產油氣流，日產原油200噸，天然氣5萬立方米。該井完鑽井深達9432米，刷新亞洲陸上最深井紀錄。該井的成功鑽探再次證明中國深地系列技術已跨入世界前列。

中新社報導，「深地一號」躍進3-3XC井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣，塔克拉瑪干沙漠邊緣。據中國石化相關負責人介紹，該項目難度國內外罕見，刷新亞洲最深井斜深和超深層鑽井水平位移兩項紀錄。該井今年5月1日開鑽，10月26日完鑽。

深層油氣資源勘探開發是開展地球深部探測的重要組成部分。近年來，世界新增油氣儲量60%來自深部地層。深層、超深層也已成為中國油氣主陣地，中國深層、超深層油氣資源達671億噸油當量，佔全國總量34%。以塔里木盆地為例，僅埋深在6000至10000米石油和天然氣資源就佔總量83.2%和63.9%，潛力巨大。