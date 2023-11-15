劉兆玄：ECFA成果 兩岸應共同珍惜

行政院前院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄昨在兩岸企業家峰會年會上，呼籲中國大陸給予台商「內資待遇」，提高各項惠台措施成效。就兩岸經濟合作架構協議（ECFA），劉兆玄強調，深切盼望兩岸能努力鞏固既有的合作架構協議，並探索新方向和策略，促進兩岸產業融合發展，互利共贏。

劉兆玄昨在開幕式上表示，峰會作為兩岸產業合作的重要平台，目前已提出「推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展」和「協助台商拓展大陸內需和服務業市場」為今後的重要工作方針，並選擇新能源汽車、智慧裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，將以「試項試點、先行先試、複製擴大」的方式，推動兩岸供應鏈創新合作，協助台企拓展大陸廣闊的內需市場。

就兩岸經濟合作，劉兆玄提出四點，包括認清局勢變化趨勢，加強產業融合發展；設立產業合作平台，強化項目對接機制；落實推動惠台措施，強調互惠互利原則；維繫貿易架構協議，鞏固既有合作基礎。

提到ECFA，劉兆玄指出，ECFA自二○一○年生效以來，為台灣產業帶來很大利益，也激勵台商在大陸擴大投資經營。此項協議歷經艱辛的談判才達成制度性安排，具有雙方建立緊密經貿夥伴關係的重要意義，是兩岸經貿關係多年來持續深化穩定發展的重要紐帶，雙方應共同珍惜維護，深盼兩岸能努力鞏固既有的合作架構協議。

針對台商經營和布局，劉兆玄提到，大陸曾提出可協助台商透過「一帶一路」和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等管道，參與海外市場的合作商機，建議陸方提出具體可行的辦法。

就大陸對台措施，劉兆玄認為，對台商確有獎勵作用，但仍有很多台商反映，希望陸方能落實對台商的「內資待遇」，台灣工商團體曾多次建議陸方將惠台措施明確納入「台灣同胞投資保護法」，呼籲陸方考慮。