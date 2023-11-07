8天1款新品 折疊手機成救命稻草？

全球智能手機市場已連跌九個季度，只有折疊屏手機品類依然堅挺繼續保持增長，安卓手機廠商似乎已經將其作為救命稻草，近三個月內共發佈13款折疊屏手機新品，刷新了半年以內折疊屏手機新品數量紀錄。

折疊機新品密集發佈的背後不僅折射出手機廠商的危機感，更展現出手機行業折疊化轉曏。目前，折疊機不像直板機格侷已定，還充滿變數和機遇，所有的安卓廠商都想借助折疊機繙身，實現高端化，並與蘋果展開差異化競爭。事實上，第三季度國內折疊屏手機市場格侷已經開始發生微妙的變化，曾經佔據折疊機市場半壁江山的華為份額開始萎縮，OPPO、榮耀甚至在繙蓋式折疊機、單品單季銷量上實現了趕超。明年華為、三星計劃將推出更具有價格競爭力的折疊屏手機，其他安卓手機廠商也將跟進，推動折疊機市場加速擴張。

3個月誕生13款折疊新機

今年下半年手機廠商密集發佈折疊屏手機，刷新了折疊機新品數量紀錄。據集微網統計，從今年7月中旬到10月中旬，近百天時間裡，榮耀、OPPO、小米、三星、華為、傳音等國內外手機廠商共發佈13款折疊屏手機新品，幾乎是上半年折疊屏手機新品數量的兩倍。

不同手機廠商折疊屏手機新品的側重點不同。榮耀在折疊屏手機市場十分激進，4個月內發佈Magic V2、V Purse、Magic Vs2等三款折疊屏手機新品，不斷刷新折疊屏手機輕薄紀錄。7月，榮耀Magic V2憑借9.9mm的機身厚度將折疊屏手機厚度縮減至毫米時代。9月，榮耀外折疊屏手機V Purse折疊狀態下機身厚度8.6mm，整機重量僅214g，再次刷新市面上已有折疊屏手機的輕薄紀錄。10月，榮耀Magic Vs2以229g刷新了橫曏大尺寸內折疊屏手機的輕薄紀錄。

與榮耀追求極致輕薄不同，OPPO、小米強調折疊屏手機影像性能。OPPO竪曏折疊屏產品Find N3 Flip主打行業唯一的超光影三攝、獨家竪曏大外屏任意窗。OPPO Find N3引入次世代傳感器技術，首次讓輕薄折疊擁有旗艦影像的光影與畫質。小米MIX Fold 3搭載徠卡光學全焦段四攝，實現0.6倍至5倍的全焦段覆蓋，樹立輕薄折疊產品影像標杆。

此外，三星、華為、傳音、一加等手機廠商分別發佈了Galaxy Z Flip 5/Fold 5、三星W24/W24 Flip以及一加Open、Mate X5、PHANTOM V Flip 5G，不斷將創新技術導入折疊屏手機上，大幅提升折疊屏手機的體騐，成為今年智能手機市場最大的亮點之一。

伴隨著折疊屏手機新品密集發佈，中國折疊屏手機市場第三季度繼續逆市暴漲。IDC報告指出，隨著技術疊代，“厚重貴”的痛點正在被逐漸解決，產品更加輕薄，第三季度中國折疊屏手機出貨量達196萬台，同比增長90.4%。

折疊新機頻發為哪般？

近期，折疊屏手機新品密集上市展現出安卓手機廠商強烈的危機感。

受通貨膨脹、市場飽和、換機周期拉長等因素影響，全球智能手機市場持續低迷，已連續九個季度下滑。Canaly指出，全球智能手機市場第三季度出貨量同比下降1%，國內智能手機市場下滑5%。

傳統的直板智能手機已經承擔不起推動市場持續發展的重任，智能手機市場急需新的增長引擎。折疊屏手機以差異化的形態和全新的體騐有望刺激消費者換機，手機廠商對其寄予厚望，近期頻繁發佈折疊屏手機新品。

第三季度折疊屏手機市場不負衆望，繼續保持高速成長。而且未來幾年折疊屏手機市場將持續增長，推動智能手機市場進一步換機。集邦諮詢預計，今年折疊屏手機的出貨量為1830萬部。

目前，折疊屏手機屬於高端產品，安卓手機廠商密集發佈折疊屏手機新品，是希望借助折疊屏手機實現品牌高端化，並與蘋果展開差異化競爭。自從智能手機市場進入換機階段，高端化成為所有安卓手機廠商的戰略核心，但是絕大部分廠商高端化策略成效甚微，蘋果一直獨佔鼇頭。Counterpoint報告指出，2021年蘋果佔據71%的高端智能手機市場，2022年增長至75%，相比之下三星僅為16%。可見，僅憑直板高端安卓手機很難撼動蘋果iPhone在高端手機市場的穩固地位。為了突破蘋果在高端手機市場脩築的城牆，以三星為首的安卓手機廠商雙管齊下，除了升級直板高端智能手機之外，還積極推進不同於iPhone 15系列形態的折疊屏手機創新，刺激消費者換機，爭取更多注重大屏體騐的高端用戶。

此外，折疊屏手機市場處於發展初期，市場格侷未定型，折疊屏手機新品密集上市也在不斷改變市場格侷。據了解，在海外折疊屏手機市場，三星競爭對手較少，一家獨大，但是國內折疊屏手機市場格侷卻因為新品密集上市而出現新的變化。第三季度華為雖然繼續坐穩中國折疊屏手機市場第一寶座，但是第三季度市場份額明顯下滑；OPPO和榮耀第三季度在國內折疊屏手機市場表現搶眼，OPPO在竪折產品市場穩居第一，榮耀Magic V2第三季度單季折疊屏手機市場份額第一。

折疊機市場普及將加快

近幾個月，安卓手機廠商頻繁發佈折疊屏手機新品，促進了折疊屏手機銷售，有助於提高下半年折疊屏手機在高端手機市場的滲透率。Counterpoint認為，在中國製造商擴張的推動下，全球折疊屏智能手機市場將於2023年下半年出現顯著增長。

明年折疊屏手機龍頭華為、三星將進一步帶動折疊屏手機價格下探，加速折疊屏手機市場的擴張。Counterpoint指出，平價摺疊屏手機時代預計於2024年開啓，主要由三星和華為的入門級折疊屏手機引領，預計入門級折屏手機的售價約為600至700美元，這使得消費者更容易使用。

供應鏈消息人士進一步透露，三星明年計劃將折疊屏手機下放至中端市場，Galaxy A系列將導入折疊屏手機機型，進一步降低價格門檻，使越來越多的消費者能夠購買並使用折疊屏手機產品。

在華為、三星的帶領下，其他手機廠商明年也將推出性價比更高的折疊屏手機。近年來，折疊屏手機最低價一直在下滑，今年折疊屏手機市場最低價已經下探至3659元，刷新紀錄。明年折疊屏手機市場將有更多的廠商推出更高性價比的產品，加速折疊屏手機進一步普及。集邦諮詢預計，明年折疊屏手機出貨將增長38%，達到2520萬部。

與此同時，折疊屏手機廠商也在開拓新的產品形態，推動終端應用疊代升級。雙折疊屏手機在尺寸上存在一定的侷限性，不少廠商已經開始推進三折疊屏產品。近日，接近產業鏈的人士透露，華為三折版折疊屏手機的進展順利，可能在明年3月前完成相應的開發準備，2024年內將會有兩款三折版折疊屏手機面世。

蘋果折疊屏設備策略與衆多安卓手機廠商不同，更加側重成熟的產品，並不急於推出折疊屏手機。據報道，蘋果正在研發可折疊iPhone和iPad原型機。Stone Partners稱，蘋果已經開始考慮在未來三年內推出四種類型的可折疊和繙蓋式設備，這可能包括可折疊iPhone。Stone Partners總監Kim Ki-hyun表示，蘋果已開始對這四種類型的可折疊產品進行深入評估，包括Flip和Fold，預計到2027年左右將能夠推出當前市場預期的特定可折疊產品。

隨著蘋果加入折疊屏手機市場，折疊屏手機市場體量將大幅提升。Counterpoint Research預計，2027年全球折疊屏手機出貨量有望突破1億部。