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陸10月製造業景氣 意外衰退

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局昨天發布十月製造業採購經理指數（PMI）為四九點五，較前月下降○點七，在短暫升至榮枯線之上後，意外跌回收縮區間。官方解讀，受十一休假和節前部分需求提前釋放等因素影響，製造業景氣水準回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。

大陸疫後復甦乏力，此前製造業PMI曾連續五個月位於收縮區間，九月PMI為五十點二，一度重返擴張區間，但十月又跌回榮枯線以下。分類看，十月生產指數為五十點九，較前月下降一點八；新訂單指數為四十九點五，較前月下降一，顯示製造業生產活動步伐放緩，且市場需求下降。

上海第一財經報導，中國物流資訊中心分析師文韜表示，大陸國內需求一方面是在十一長假過後，前期較快成長的消費品需求季節性放緩，增速從高位正常回落；另一方面，十月後化工產品市場需求逐步從旺季向淡季過渡，同時石油消費也偏緊運行，帶動整個基礎原材料市場需求收縮。

除了季節性因素，中國物流與採購聯合會分析師張立群指出，經濟回升動能仍需加強。他認為，當前是需求不足導致供大於求，使物價指數及生產指數回落，應高度重視需求收縮對企業生產恢復的限制。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析，十月PMI數據反映出房地產市場低迷、基礎設施支出放緩等相關需求疲軟，且外部需求復甦難以實現。

大陸政府將在今年第四季增發國債人民幣一兆元，用於支持基建，並全部安排給地方使用，以刺激經濟成長。張立群指出，透過政府投資帶動企業訂單增加，對提振信心、帶動企業生產和投資回升，將發揮積極作用。

東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，兆級國債及可能持續增加的信貸，將有效對沖房地產行業低迷帶來的影響，他預估十一、十二月製造業PMI可望在五十以上的擴張區間溫和上行。

製造業

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