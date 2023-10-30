房市持續低迷 深圳豪宅降價促銷情況明顯

據大陸媒體報導，價格一向堅挺的深圳豪宅市場，近期已有部分樓盤出現較明顯的降價促銷情況。在實際成交中，不少房源真實成交價遠低於業主掛牌價。

每日經濟新聞指出，深圳當地房仲何磊磊介紹兩套「高性價比」房源，分別位於深圳灣片區的三湘海尚和鴻威海怡灣小區。其中，三湘海尚的房源面積為175平方米，近期已降價4次，價幅達人民幣320萬元，目前業主掛牌價為2,780萬元，約為每平米15.88萬元；鴻威海怡灣的房源面積為165平方米，業主掛牌價為人民幣2,640萬元，總價低於同小區同戶型約640萬元。

成交價反映真實成交，掛牌價反映業主預期售價。經梳理，深圳部分豪宅樓盤二手房源今年以來成交情況發現，不少樓盤都出現較為顯著的真實成交價低於業主掛牌價的情況。

以華潤城潤府二期為例，該樓盤今年以來80至88平方米二手房源成交價落在每平米人民幣11.1萬元至15萬元，但該小區同類型房源的業主掛牌價普遍在每平米人民幣12.8萬元至15.9萬元。