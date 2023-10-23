陸學者：「一帶一路2.0」還不夠成熟，尚未有完整方案

大陸國家主席習近平於剛結束的「第三屆一帶一路峰會」上提出8項行動方案，並稱期盼與各國共建「一帶一路2.0」版本。對此，上海社會科學院二級研究員、大陸國家高端智庫資深專家楊建文指出，中國毫無疑問要把「一帶一路」這條路走下去。至於「一帶一路2.0」整體怎麼執行，還是考慮的還不很成熟，尚未有完整方案。

楊建文23日出席由上海市政府、上海社會科學院舉辦的「中外媒體學術沙龍」，在會後就媒體關於「一帶一路」的回答指出，「一帶一路」在10年前由北京首先提出，事實上最主要當時是為了解決大陸境內鋼鐵、水泥等產能過剩的問題。

楊建文表示，經過十年之後，北京在幾天前舉行的第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」發出重要訊息，即是「一帶一路」這條路北京要持續走下去是毫無疑問的，並強調「走下去，在新的情況下對大家（相關國家）都有好處」。然而，他卻坦言，關於「一帶一路2.0」整體如何進行，或者說如何有別於「1.0」，好像「考慮的還不很成熟，沒有看見一個完整方案」。

楊建文進一步說明，所謂的「考慮成熟」是需要幾個方面來構成，並且對既有的問題提出解決。而常見的問題，他舉例如「一帶一路」自開始後，經濟護航、建設的相關問題，以及執行後期經常被外界提到的債權國、債務國或投資風險等問題。他稱，「這些問題10年前碰到，下個10年也會碰到」，要有什麼解決方法「真的不知道」是個難題。

楊建文說到，龐大的債務問題對於對方（債務國）或是大陸（債務國）來說都是負面影響。他指出，在這些問題上都是「在商言商」的。

對此，楊建文特別強調，「我們（大陸）沒有要佔別人便宜」，這些情況與全球的經濟形勢大有關係，若沒有現在地緣政治的問題或疫情影響，這些「一帶一路」債務國的債務壓力不至於會出很大的問題或壓力。

楊建文樂觀預估，接下來外部環境跟「一帶一路」將會比前10年好，執行狀況也會較好，這與國際情勢有不少關係，亦與美國聯準會升息政策有關聯性。

此外，針對11月即將舉行的「第6屆進博會」，楊建文指出，進博會今年第六屆整個規模基本上保持在4,000多家參展商，這也是大陸開放市場的表現。現在經濟的低谷，缺的是市場而非資金。而大陸的龐大市場是強項，找不到第二家這麼大的市場，「我（大陸）是想對你開放你還不來」這是不可理解的。