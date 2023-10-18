快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩根大通、野村證券 分別調高大陸今年經濟成長預測至5.2%、5.1%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
摩根大通、野村證券 分別調高大陸今年經濟成長預測至5.2%、5.1%。圖為上海南京路步行街。法新社
摩根大通、野村證券 分別調高大陸今年經濟成長預測至5.2%、5.1%。圖為上海南京路步行街。法新社

由於大陸第3季經濟成長較上年同期快於預期，摩根大通和野村證券18日分別上調對大陸今年經濟成長的預測至5.2%、5.1%。

路透報導，摩根大通預計國內生產毛額（GDP）2023年全年將成長5.2%，高於先前的預測和北京官方設定的5%成長目標。

野村證券則將預測，從4.8%上調至 5.1%，並預計第4季經濟年增4.7%。

大陸國家統計局18日公布的經濟數據顯示，第3季GDP年增4.9%，高於路透社調查預期的4.4%。然而這一增速低於第2季的6.3%。

摩根大通經濟學家朱海濱表示，與8月一樣，9月的月度活動強於預期，這令人鼓舞。他補充說，大陸經濟復甦勢頭預計將在未來幾個月持續。

摩根大通則表示，「政策順風行業依然強勁；出口量恢復正增長，零售銷售的復甦尤其令人鼓舞。」

不過，朱朱海濱也警告大陸經濟的弱點，例如私人投資和房地產市場調整。「名目GDP成長疲軟表明，獲利和利潤前景仍然是私人投資復甦的一個障礙。」

摩根大通預計，大陸2024年和2025年的潛在成長速度將快於最初預期，分別降至4%到4.5%和3.5%到4%。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，決策者可能也已轉向觀望模式，以評估近月推出的刺激措施的效應，而這增添第4季和明年春天經濟放緩的風險。他預計，到年底或者明年初大陸經濟增速恐會放緩，屆時決策者可能不得不再次加大穩增長力度。野村目前維持明年大陸經濟按年增長3.9%預測。

他指出，大陸經濟近期顯露站穩跡象，包括貿易、信貸、用電量等在內的其他主要數據也證明這一點；但上述積極跡象可能一定程度上是受基數效應、價格因素、樣本偏差等驅動，而且經濟佔穩基礎並不廣泛，居民消費價格指數（CPI）9月年增率不及市場預期。

陸挺表示，判斷底部還為時尚早。旅遊和聚會需求在十一黃金周假期後可能明顯消退、地產業尚未真正回暖、發達經濟體利率水平可能最終打壓全球經濟，而且市場對大陸經濟的信心依然低迷。

摩根 北京

延伸閱讀

鳳梨釋迦恢復輸陸日期逼近 台東輔導41家包裝廠送審

美國如何堵住大陸購買先進AI晶片的路？一文看懂細節

美晶片限制新規 ASML：涉先進製造的大陸晶圓廠數量有限

馬英九樂見兩岸青年交流：渾然天成 欲罷不能

相關新聞

在大陸可罵共產黨 但不能罵習近平！台商赴陸發展30年 若走不了要怎麼活下去？

中國經濟的逆風近幾年愈來愈大，使得深耕中國20~30年的眾多中小企業台商，不少人開始外移、遷回台灣，或轉進東南亞，但並非所有台商都走得了。

摩根大通、野村證券 分別調高大陸今年經濟成長預測至5.2%、5.1%

由於大陸第3季經濟成長較上年同期快於預期，摩根大通和野村證券18日分別上調對大陸今年經濟成長的預測至5.2%、5.1%。

中國大陸藏呆帳危機 恐搞垮銀行體質

中國個人貸款的呆帳率已超過五成！儘管個人貸款僅占銀行業務的一小部分，但金融專家警告，個人貸款與小型企業貸款相當類似，只是中國的小型企業貸款仍有新冠肺炎的補助措施，所以還有支應能力...

說好的終身保固呢？ 參透大陸新能源車 保修背後大黑幕

隨著大陸新能源汽車市場競爭越來越激烈，包括奇瑞、領克、比亞迪、蔚來等在內的多家車企都陸續推出終身質保（台稱「終身保固」）權益，然而「每年行駛不超過3萬公里、保養要去官方4S店、不能開網約車和順風車」等門檻設計，讓許多車主在社交平台上吐槽「套路多」。

恒大遭債務、官方雙雙夾殺 「許家天下」將就此衰亡？

近期恒大消息又多了起來，除無法發行新票據、境外重組不順，恒大系多名高管遭查，集團主席許家印自身也傳遭監視居住。但許家印行蹤的傳聞至今未獲得官方與恒大方面證實。分析認為，大陸官方對於恒大的忍受度正在降低，對於處理恒大問題的進程或將加速。

蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

蘋果CEO庫克18 日出現在立訊精密位於浙江嘉善的工廠，這家工廠主要生產 Apple Watch。立訊精密董事長王來春陪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。