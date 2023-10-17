聽新聞
test
0:00 / 0:00

標普：陸今年房市 萎縮10到15%

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸房地產市場還沒見底，國際評級機構標準普爾報告預估，今年大陸房地產銷售金額約人民幣十一點五兆至十二兆元（約台幣五十兆至五十二兆元），將較去年下跌百分之十至十五，且預計明年再下跌百分之五，大陸房市將持續保持低迷，不過大幅下滑的可能性較小。

智通財經報導，標普指出，大陸房地產市場的建築開工數持續偏低，低線級城市的庫存仍多。

「保交樓」監管帳戶的資金監管加強，但大陸政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，目前已看到這些市場的人氣、銷售和價格開始趨於正常，但三、四線城市仍面臨供給過剩和信心枯竭等問題。

標普表示，上述狀況將擴大國有與民營地產開發商之間的差距，所有開發商都不得不應對銷售放緩的問題，未來兩年的財務槓桿將保持在高位。

標普預估，今年大陸房地產銷售金額將降至約人民幣十一點五兆至十二兆元，明年再降至十一兆至十一點五兆元，有鑑於去年和今年的房市規模都出現了雙位數萎縮，明年房地產銷售出現更大幅度下滑的可能性較小，並將延續「Ｌ形」復甦趨勢，官方仍需採取強而有力的措施以應對房市困境。

此前，大陸地產調查機構克而瑞發布的最新數據顯示，九月大陸百強房企共計完成銷售金額人民幣四○四二億元，創五年來最低值。中指研究院指出，九月房市整體成交不論月增率還是年增率均下降，一線城市月增率小幅回升，二三四線城市跌幅則擴大，顯示房市復甦力道依然較弱。

標普在今年四月發布的報告指出，大陸房地產行業的壓力可能要到二○二四年才會見頂。

房地產 房市 標普

延伸閱讀

標普：中國房地產銷售將保持低迷 明年再挫5%

以色列與中國航班未停 陸外交部：籲大陸公民盡快返國

跟進大陸！俄羅斯提「預防性措施」 禁止日本水產品輸入

為習近平、普亭會面暖身 王毅見俄外長拉夫羅夫

相關新聞

大陸房市還沒觸底 標普估年銷售額劇減15%

大陸房地產市場還沒見底，國際評級機構標準普爾報告預估，今年大陸房地產銷售金額約人民幣11.5兆元至12兆元（約新台幣50...

人民幣跌破人行底線 在岸、離岸雙雙跌破7.31

在岸及離岸人民幣昨（16）日雙雙跌破7.31關卡，跌破中國人民銀行的底線7.3。不過，專家預估，美元指數將階段性見頂，人...

人工智能大會 聚焦製造業振興

2023中國（太原）人工智能大會15日在山西太原開幕。中國工業和信息化部科技司副司長任愛光在致詞中介紹，近年來，中國人工...

廣交會開幕 規模創紀錄

第134屆廣交會15日在廣州廣交會展館開幕。本屆廣交會於10月15日至11月4日分三期舉辦，展覽總面積擴至155萬平方米...

海洋裝備博覽會 簽約436億人民幣

2023中國海洋裝備博覽會15日在福州落幕。主辦方統計，本次博覽會落實交易簽約金額436億元（人民幣，下同），意向成交金...

桂粵合作 廣西盼創流域新典範

第十六屆西江經濟帶合作與發展論壇15日在廣西梧州舉行。廣西壯族自治區人民政府副秘書長、辦公廳主任唐軼昂出席論壇並致詞表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。