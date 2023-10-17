標普：陸今年房市 萎縮10到15%

中國大陸房地產市場還沒見底，國際評級機構標準普爾報告預估，今年大陸房地產銷售金額約人民幣十一點五兆至十二兆元（約台幣五十兆至五十二兆元），將較去年下跌百分之十至十五，且預計明年再下跌百分之五，大陸房市將持續保持低迷，不過大幅下滑的可能性較小。

智通財經報導，標普指出，大陸房地產市場的建築開工數持續偏低，低線級城市的庫存仍多。

「保交樓」監管帳戶的資金監管加強，但大陸政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，目前已看到這些市場的人氣、銷售和價格開始趨於正常，但三、四線城市仍面臨供給過剩和信心枯竭等問題。

標普表示，上述狀況將擴大國有與民營地產開發商之間的差距，所有開發商都不得不應對銷售放緩的問題，未來兩年的財務槓桿將保持在高位。

標普預估，今年大陸房地產銷售金額將降至約人民幣十一點五兆至十二兆元，明年再降至十一兆至十一點五兆元，有鑑於去年和今年的房市規模都出現了雙位數萎縮，明年房地產銷售出現更大幅度下滑的可能性較小，並將延續「Ｌ形」復甦趨勢，官方仍需採取強而有力的措施以應對房市困境。

此前，大陸地產調查機構克而瑞發布的最新數據顯示，九月大陸百強房企共計完成銷售金額人民幣四○四二億元，創五年來最低值。中指研究院指出，九月房市整體成交不論月增率還是年增率均下降，一線城市月增率小幅回升，二三四線城市跌幅則擴大，顯示房市復甦力道依然較弱。

標普在今年四月發布的報告指出，大陸房地產行業的壓力可能要到二○二四年才會見頂。