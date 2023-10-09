陸對台貿易調查延至選前 學者：就是要影響台灣大選

大陸商務部在雙十節前宣布，對台貿易壁壘調查的調查期限將延長三個月至明年1月12日，也就是台灣大選投票日的前一天。對此，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳認為，北京是希望用經貿手段影響2024大選，延期在預期之中，調查結果也在預期之中，就看大陸未來會採取的貿易報復為何。

張五岳表示，大陸商務部今年4月12日公告 ，決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。首先，貿易調查，需要對很多企業包括大量的台商和台資企業做調查，這需要很詳細的資料，需要時間。

其次，兩岸公部門也需要磋商，就有無違反相關規定進行協商，而不是單方面宣布。但兩岸缺乏政治互信，北京此時使用經貿為手段，是將貿易壁壘調查視為對台施壓手段。

張五岳指出，從台灣加入世界貿易組織（WTO）起，台灣限制大量大陸商品進口的問題就一直存在，但過去21年大陸從未提出要調查，包括兩岸在談判ECFA、海基會與海協會在簽署經貿相關協議時都未提出，可見台灣對大陸存在貿易壁壘並非兩岸經貿中的主要問題。

張五岳表示，大陸此時提出貿易壁壘調查，主要還是想強調，北京已牢牢掌握兩岸關係的主動權；其次是想讓台灣民眾在2024年大選時，感受兩岸經貿可能出現危機，這是台灣過去歷次選舉不曾有過的壓力。

大陸商務部將將原定本周四（10月12日）到期的對台貿易壁壘調查，延長三個月到明年總統大選前一天，張五岳認為，大陸的目的就是想要影響選舉。但目前台灣大選陷於膠著，哪一組候選人最終能勝出仍無定論，因此大陸將調查延期到明年1月很正常。

張五岳稱，大陸商務9日宣布將調查延期其實早在學界預料之中，學界也預期這項貿易壁壘調查最終將會成立，而且極可能在明年1月12日前就公布結果，並宣布對台灣採取的貿易報復措施，以達到大陸想要的效果。