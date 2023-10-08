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大陸進出口恐續衰退

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國大陸海關總署將在13日公布9月進出口數據。中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，受到高基期和美中貿易戰影響，9月進出口仍持續負增長，但會比前月收斂，預計進口年增率會在負3%到負5%之間，出口年增率大概負4%到負6%左右。

王國臣指出，去（2022）年的8月進口年增率是0.3%，7月進口年增率是2.3%，進口會影響到後續的出口，所以大陸整體經濟受美中貿易戰跟外商撤資影響，環境比較差，所以出口一定不會好，至於年底的耶誕節訂單，可能會恢復一些。王國臣補充，由於美國是全球最大的市場，所以大陸外貿靠「一帶一路」彌補，也很難補上對美國的出口的減縮，所以出口年增率趨勢應該還會是負值。

民生銀行首席經濟學家溫彬日前則表示，進出口年增速最低點已基本確認在7月，原因是「外需弱、價格低、基數高」三項因素對境內進出口增速的不利影響正在減弱。從外需看，儘管全球經濟延續放緩態勢，但美國與部分東協國家經濟景氣有所改善，加上大陸穩外需政策，促出口增速見底回升。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，第4季全球半導體、消費性電子產業觸底反彈動能將進一步顯現；加上上年同期大陸出口成長率基數持續走低，未來幾個月大陸出口額年減幅將持續收窄。

美國 半導體

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