哈爾濱「雲簽發」上線 出口商方便

「過去，我們想要獲得檢疫檢驗證書，就需要往返海關現場辦理業務。自從有了雲簽發，在網上填好相關材料，點點電腦就完成了，證書秒出，太方便了！」哈爾濱高泰食品有限責任公司相關負責人說，自從「雲簽發」模式上線以來，公司已申報出口屬地查檢貨物85批次，貨值超380萬美元，領取植物檢疫證書68份。

新華社報導，日前，哈爾濱高泰食品有限責任公司通過「雲簽發」順利獲得了檢疫檢驗證書，公司生產的速凍草莓、速凍毛豆等產品將通過空運發往多個國家。

「外貿企業通過中國國際貿易單一窗口平台可以24小時隨時辦理23種證書。」冰城海關自貿辦負責人曲長林介紹，符合要求的低風險未被布控的申請數據，通過系統的智能審核，可以實現直接電子放行，企業可自行列印相關證書。

中國大陸最北自貿區中國（黑龍江）自由貿易試驗區不久前迎來掛牌四周年。哈爾濱市地處東北亞中心位置，是中國東北地區對外開放的重要門戶，為越來越多投資者所青睞。

新開設企業6800戶，同比增長32.65%；實現進出口總額人民幣76.34億元，同比增長13.9%，高於大陸全國6.2個百分點……過去一年間，哈爾濱片區亮出一份耀眼成績單。

對125項事項進行分類改革，優化審批服務61項，累計精簡審批要件156項，總體壓縮審批時間達到71.91%……「一枚印章管審批」、「證照分離」全覆蓋、政務服務「最多跑一次」等改革措施，已在哈爾濱片區試行，行政審批集中度居大陸前列，為進一步吸引外資創造良好條件。

自貿區哈爾濱片區成立以來，以打通對外開放「產業鏈、金融鏈、科創鏈、物流鏈」為路徑，以「為國家試制度、為開放搭平台、為地方謀發展」為使命，走出了一條「從無到有」的高質量發展道路，自貿區建設初見成效。今年1-6月，自貿區實現進出口總值人民幣42.7億元，同比增長40%。