哈爾濱「雲簽發」上線 出口商方便

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「過去，我們想要獲得檢疫檢驗證書，就需要往返海關現場辦理業務。自從有了雲簽發，在網上填好相關材料，點點電腦就完成了，證書秒出，太方便了！」哈爾濱高泰食品有限責任公司相關負責人說，自從「雲簽發」模式上線以來，公司已申報出口屬地查檢貨物85批次，貨值超380萬美元，領取植物檢疫證書68份。

新華社報導，日前，哈爾濱高泰食品有限責任公司通過「雲簽發」順利獲得了檢疫檢驗證書，公司生產的速凍草莓、速凍毛豆等產品將通過空運發往多個國家。

「外貿企業通過中國國際貿易單一窗口平台可以24小時隨時辦理23種證書。」冰城海關自貿辦負責人曲長林介紹，符合要求的低風險未被布控的申請數據，通過系統的智能審核，可以實現直接電子放行，企業可自行列印相關證書。

中國大陸最北自貿區中國（黑龍江）自由貿易試驗區不久前迎來掛牌四周年。哈爾濱市地處東北亞中心位置，是中國東北地區對外開放的重要門戶，為越來越多投資者所青睞。

新開設企業6800戶，同比增長32.65%；實現進出口總額人民幣76.34億元，同比增長13.9%，高於大陸全國6.2個百分點……過去一年間，哈爾濱片區亮出一份耀眼成績單。

對125項事項進行分類改革，優化審批服務61項，累計精簡審批要件156項，總體壓縮審批時間達到71.91%……「一枚印章管審批」、「證照分離」全覆蓋、政務服務「最多跑一次」等改革措施，已在哈爾濱片區試行，行政審批集中度居大陸前列，為進一步吸引外資創造良好條件。

自貿區哈爾濱片區成立以來，以打通對外開放「產業鏈、金融鏈、科創鏈、物流鏈」為路徑，以「為國家試制度、為開放搭平台、為地方謀發展」為使命，走出了一條「從無到有」的高質量發展道路，自貿區建設初見成效。今年1-6月，自貿區實現進出口總值人民幣42.7億元，同比增長40%。

海關 人民幣 黑龍江

延伸閱讀

《咒術迴戰》粉絲買下一顆星星並命名「五條悟」 在浩瀚宇宙領域展開？

女提供美法院單身證明 稱百萬結婚基金卡海關 男子「婚」頭匯款

中職／用全壘打說再見 高國輝9月30日引退儀式有梗

台農認巴西蛋誤標效期 洪孟楷：檢疫證明也要封存30年？

相關新聞

陸大基金三期找不到錢 傳融資遭遇困難

大陸為加快半導體產業發展進程而計劃推出的國家集成電路產業投資基金（又稱「大基金」）三期，原本預計融資人民幣3,000億元...

AI大模型 為自駕車按下加速鍵

未來的城市交通可能是這樣的：車輛之間能夠相互「溝通」，提前預知前方路況並做出及時反應；車輛駕駛人員可在行進中放鬆片刻；交...

香港住宅 售價再跌 租金攀高

香港八月住宅售價指數連續第四個月下跌，累計跌幅達百分之四點二三，但租金指數則連續七個月走高。今年前八個月，香港租金累計升...

哈爾濱「雲簽發」上線 出口商方便

「過去，我們想要獲得檢疫檢驗證書，就需要往返海關現場辦理業務。自從有了雲簽發，在網上填好相關材料，點點電腦就完成了，證書...

陸多項稅費優惠 延續實施

中國大陸財政部、國家稅務總局等部門26日再次公布，延續實施多項稅費優惠政策。這些政策涉及國產抗愛滋病病毒藥品、文化企業、...

北京辦公樓市場 淨吸納量回升

今年第三季，隨著大陸經濟回暖的積極因素增多，北京辦公樓市場需求逐步釋放。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦