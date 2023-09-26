品質提升 太湖大閘蟹再出海

「秋風起，蟹腳癢」，又是老饕們期盼已久的大閘蟹上市時節。今年，蘇州太湖大閘蟹再度「出海」，「爬上」了東南亞、中東等地消費者的餐桌。

中新社報導，蘇州地處江南魚米之鄉，自古就以水產河鮮聞名，其中大閘蟹更是名揚海內外。太湖是蘇州的大閘蟹主產區之一。蘇州市吳中區水產技術推廣站工作人員表示，今年太湖大閘蟹的雌蟹、雄蟹平均規格較往年分別增15%、10%左右。

隨著品質提升，「太湖大閘蟹」招牌也被重新擦亮。6月一批大閘蟹自江蘇太湖水產有限公司陸續發往阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、馬來西亞、日本等地。公司總經理高文榮表示，首批287.5公斤發往阿聯酋杜拜，海外總訂單量約1500公斤。發貨後，海外客戶隔天就可收到鮮活的大閘蟹。

高文榮說，受多種因素影響，近年來太湖大閘蟹「出海」一度中斷，但公司一直與海外客戶保持聯繫，並不斷優化養殖環境、提升養殖品質。2020年，公司獲得南京海關授予的「出境水生動物註册養殖場」資質，為大閘蟹再赴海外做好了準備。

值得一提的是，今年首批出口至海外的，是尚未完全成熟的大閘蟹。這一時期的大閘蟹被稱為「六月黃」。這也是蘇州首次將「六月黃」大閘蟹銷往海外。高文榮表示，這一嘗試是希望能拉長大閘蟹的銷售時間。